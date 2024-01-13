Tiny House’lara İlgi Artıyor

Tiny House’lara yani tekerlekli küçük evlere talep artarak devam ediyor. Üreticiler telefonlara yetişemediğini söylüyor. Özellikle İstanbul'da beklenen deprem bu ilginin nedenlerinden biri. Tiny House’lar hakkında yapı ve arsa imarının gereklilikleri çok merak edilen konuların başında geliyor.

ARAGYD Kurucusu Av. Dr. Mert Van merak edilen konulara açıklık getiriyor. Van, tekerlekli Tiny House’ların römork kapsamına girdiğini ve yapı ruhsatı istenmediğini, buna karşılık sabit/tekersiz Tiny House’ların ise römork kapsamına girmeyip yapı olarak değerlendirildiğini söylüyor.

“TEKERLEKLİ TİNY HOUSE’LAR RÖMORK KAPSAMINA GİRİYOR”

ARAGYD Kurucusu Av. Dr. Mert Van, imar hukukunun temel kavramlarından biri olan "yapı" nın, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5. Maddesinde net bir tanıma sahip olduğunu, yapının; "karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesisler" şeklinde tanımlandığını söylüyor.

ARAGYD Kurucusu Av. Dr. Mert Van, “Seyir halinde veya park halindeki tekerlekli Tiny House'ları imar mevzuatına giren bir "yapı" olarak ele almak uygun olmayabilir.

Dolayısıyla, imar mevzuatına göre "yapı" statüsünde ele alınamayan ‘tekerlekli’ Tiny House'lar için ruhsatsız yapı, imar mevzuatına aykırı yapı veya kaçak yapı kavramlarından bahsetmek mümkün olmayacaktır.

Bu durumda, imar mevzuatı uyarınca yapı ruhsatına tabi olmayan bu evler için, ilgili idarelerce işletilen yapının mühürlenmesi veya yıkımına dair hükümler de uygulanmayacaktır” dedi.

Van, “Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus Tiny House’ların tekerlekli olması ve Karayolları Trafik Kanunu uyarınca römork kapsamına girmesidir. Ancak sabit/tekersiz Tiny House’lar römork kapsamına girmemekte ve yapı olarak değerlendirilmektedir. Ve bu tip için yapı ruhsatı istenmektedir” diye konuştu.

“TARLA STATÜSÜNDEKİ ARAZİLERE DE TİNY HOUSE YERLEŞTİRİLEBİLİR”

Tarla statüsündeki arazilere imar kanunu uyarınca ‘yapı’ yapılabilmesi için arazinin en az 5.000 m2 büyüklüğünde olması gerektiğini söyleyen ARAGYD Kurucusu Av. Dr. Mert Van, “Bu tarz tarlalara 250 m2 geçmeyecek şekilde sadece oturma amaçlı yapılar yapılabilmektedir.

Bu taşınmazlara oturma amaçlı olmak kaydıyla sabit/hareket edebilen Tiny House’lar, karavanlar, taş-ahşap-betonarme binalar da yapılabilir” dedi.

Van, “Eğer tarla 5.000 m2’den küçük ise bu taşınmazlar üzerine imar kanunu alanına giren herhangi bir ‘yapı’ inşa edilemez. Ancak hareket edebilen, taşınabilir Tiny House koymakta bir sakınca yoktur. Bu noktada ise Tiny House konulabilmesiyle ilgili adet ve çevre düzenleme sınırı vardır.

Tiny House köyü veya toplu yaşam oluşturmayacak şekilde, tarım arazilerinin bütünlüğünü bozmadan, çitlerle vs. alanları bölmeden, genellikle sadece 1 adet taşınabilir Tiny House koyulmasına izin verilebilir ” diye konuştu.

“EKOTURİZM İMARI DİYE ÖZEL BİR STATÜ DE VAR”

Ekoturizm imarı diye özel bir statünün varlığından bahseden ARAGYD Kurucusu Av. Dr. Mert Van, “Taşınmaz üzerinde ekoturizm imarı varsa durum farklıdır; taşınmazın metrekaresi fark etmeksizin bu taşınmazlar %10 imarlı durumda oldukları için temel atılmadan ‘yapı’ yapılabilir, Tiny House koyulabilir, taş-ahşap-betonarme tek katlı binalar inşa edilebilir, Tiny House köyleri veya köyün yaşamı destekleyen projeler oluşturulabilir” dedi.