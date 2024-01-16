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Sektör, yerli üreticilerle avantajlı ticaret fırsatları için İstanbul'da buluşuyor

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Sektör, yerli üreticilerle avantajlı ticaret fırsatları için İstanbul'da buluşuyor
Ev ve mutfak eşyaları sektöründe, sezonun bölgesindeki ilk fuarı olan HOST Istanbul, yurt içi ve yurt dışından gelecek satın almacılara, yerli üreticilerin en yeni koleksiyonlarını avantajlı fiyatlarla tedarik etme fırsatı sunacak.

Türkiye’nin sürekli dış ticaret fazlası veren ve ulusal ekonomiye milyarlarca dolarlık ihracat girdisi sağlayan Ev ve Mutfak Eşyaları Sektörü, Şubat ayındaki HOST Istanbul fuarına odaklandı. Düzenlendiği her yıl, sektörün yurt dışı satışlarına yüzde 10-15 oranında doğrudan katkı sağlayan HOST Istanbul, bir taraftan katılımcılarının var olan ihracat pazarlarını güçlendirmelerine diğer yandan da onlara dünyanın farklı coğrafyalarından yeni satış kanalları açmaya devam ediyor. Özellikle yerli üretici firmaların, 2024 satış hedefleri için önemli bir adım olarak gördüğü fuarda, bu yıl da yine milyonlarca dolarlık ticaretin gerçekleşmesi bekleniyor.

Kızıldeniz taşımacılığındaki güvenlik endişeleri, Türkiye’nin dünya tedarik zincirindeki önemini yeniden gündeme getirdi

Pandemi dönemi sonrasında yeniden şekillenen dünya tedarik zinciri, Kızıldeniz’de artan güvenlik endişeleri sonucu denizyolu taşımacılığında rota değişikliğine gidilmek zorunda kalınmasıyla farklı rota arayışlarına girdi. Türkiye’nin üretim ve lojistik avantajlarının küresel ölçekte yeniden öne çıktığı bu gelişmeler, dünya ev ve mutfak eşyaları sektörünün en önemli tedarikçilerinden Türk üreticiler için, alternatif pazarlara erişim fırsatlarını da beraberinde getiriyor. Şubat ayında gerçekleştirilecek HOST Istanbul’da yer alan üretici markalar, yine eşsiz ticaret fırsatları yakalayacak.

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