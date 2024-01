Sabancı, 6 girişimi 40 milyon TL’lik tohum yatırımıyla kanatlandıracak

Sabancı Topluluğu tarafından, girişimcilik ekosistemine ve açık inovasyona katkı sunma amacıyla hayata geçirilen Sabancı ARF Almost Ready to Fly girişim hızlandırma programının ikinci dönemi tamamlandı. Sabancı ARF Almost Ready to Fly platformundan tohum yatırımı almaya hak kazanan girişimler, Sabancı Center’da düzenlenen Demo Day etkinliğinde açıklandı.