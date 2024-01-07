Rolls-Royce çığır açan hidrojen araştırma testlerine başlıyor

Rolls-Royce ile iş ortağı easyJet, 2030'ların ortalarından itibaren dar gövdeli pazar segmentindeki uçaklar da dâhil olmak üzere çeşitli uçaklara güç sağlayacak hidrojen yanmalı motor teknolojisinin geliştirilmesinde ön saflarda yer alıyor.

Havacılık ve uzay uygulamaları için kriyojenik sıvı hidrojen pompalama sistemlerini doğrulamaya yönelik son test serisi Rolls-Royce'un İngiltere'deki Solihull tesisinde başladı.

Testlerde, düşük basınçlı sıvı hidrojenin alınıp -250°C'nin altında soğutulması ve basınçlandırılması, daha sonra da yakılmak üzere motora pompalanması gibi önemli bir mühendislik zorluğuna odaklanılacak.

Rolls-Royce, hidrojenin havacılıkta kullanımını kolaylaştırma arayışı doğrultusunda yakıtın yanması, yakıtın dağıtımı ve yakıt sistemlerinin motorla entegrasyonu olmak üzere üç teknolojik zorluk belirledi. Tüm unsurların güvenli bir şekilde çalıştığının doğrulanması gerekiyor.

Geçtiğimiz Eylül ayında Rolls-Royce, Köln'deki Alman Havacılık ve Uzay Merkezi`nde (DLR) %100 hidrojenle çalışan Pearl 700 motorunun tam dairesel yanma odası üzerinde yapılan testlerde, maksimum kalkış itişini simüle eden koşullar altında yakıtın yakılabileceğini kanıtlayarak dünyada bir ilke imza atmıştı.

Solihull’da yürütülen testler artık yakıt dağıtım unsurunun kavranmaya başlandığını gösteriyor. İlk testler pompanın soğutulmasına ve kriyojenik koşullardaki davranışının incelenmesine odaklanıyor. Diğer testlere önümüzdeki yılın başlarında devam edilmesi planlanıyor.

Rolls-Royce Mühendislik, Teknoloji ve Güvenlik Grubu Direktörü Simon Burr konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “easyJet ile iş birliği yaparak hidrojen yolculuğumuzda önemli ilerlemeler kaydetmeye devam ediyoruz. Hidrojen, havacılığın enerji dönüşümüne katkıda bulunmak için bir fırsat sunuyor, bizler de bu potansiyeli tam olarak anlamaya kararlıyız.”

easyJet Sürdürülebilirlik Direktörü Jane Ashton ise şunları söyledi: “Hidrojen, kısa mesafeli havacılık faaliyetlerinin karbondan arındırılmasına yardımcı olacak kilit bir rol üstlenecek, bu nedenle Rolls-Royce'un test programında kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Havacılık sektöründe önemli bir değişiklik yaratma potansiyeline sahip bu yeni teknolojileri geliştirmek için Rolls-Royce ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.”

Geçtiğimiz yıl easyJet ile Rolls-Royce, Birleşik Krallık'taki Boscombe Down'da modern bir uçak motoru olan AE2100'ü %100 yeşil hidrojenle başarılı bir şekilde çalıştırarak dünyada bir ilke imza atmıştı.

Test programı, Rolls-Royce ve easyJet’in daha uzun vadeli bir hedefi olan Pearl motoru üzerinde tamamen hidrojenle yapılacak yer testini destekliyor.

Bu gelişme daha sonrasında sıvı hidrojen kullanarak bir Pearl motorunda kapsamlı bir yer testinin yolunu açacak. Hem easyJet hem de Rolls-Royce’un teknolojiyi uçuşa entegre etme konusunda ortak bir hedefi var.

Pompa araştırma testleri Birleşik Krallık hükümetinin Havacılık ve Uzay Teknolojisi Enstitüsü tarafından finansal olarak desteklenirken, daha kapsamlı hidrojen test programı easyJet tarafından finanse ediliyor.