Koçfinans ve ikinciyeni.com güçlerini birleştirdi

Koçfinans; kaliteli, hızlı ve ayrıcalıklı hizmet anlayışı ile finansman sektöründe öncü konumda yer alıyor. Koçfinans; sıfır ve ikinci el araçlardan, binek, hafif ve ağır ticari araçlara, perakende alımlardan filo alımlarına, tüketici ve satıcı finansmanından sigortaya kadar otomotiv sektörünün pek çok farklı alanında hizmet veriyor.

Müşterisi tarafından en çok tavsiye edilen finansal çözüm merkezi olma vizyonuyla müşteri dostu, hızlı ve kolay kredinin öncülüğünü üstlenen Koçfinans ikinciyeni.com ile bir iş birliğine imza attı. Bu iş birliği kapsamında, ikinciyeni.com üyesi olan Koçfinans anlaşmalı bayileri satın aldıkları araçlarda indirimli faiz oranlarıyla Koçfinans kredisi kullanabilecek. İnovatif bakış açısı ile ikinci el online platformlarda sunduğu yenilikçi ürünlerle en çok tercih edilen kredi çözümü olmak hedefiyle faaliyet gösteren Koçfinans böylece misyonu ve vizyonu doğrultusunda aynı bakış açısına sahip olduğu kurumlarla el sıkışmaya devam ediyor.

Anadolu Grubu’nun en köklü şirketlerinden Çelik Motor tarafından kurulan, bilgi birikimini dijitale taşıyarak Türkiye’de ilk defa online açık artırma yöntemiyle ikinci el otomobil alım satımını gerçekleştiren ikinciyeni.com, ikinci el otomobil sektöründe kılavuz marka olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Bu iş birliği ile güncel teknolojik gelişmeler odağında veri analitiği ve yapay zekâya dayalı projeleriyle müşteri deneyimini en iyi hale getiren iki kurum güçlerini birleştirerek mevcut müşteri ağını daha da genişletti.

ikinciyeni.com ile el sıkışmaktan ötürü çok mutlu olduklarını dile getiren Koçfinans Genel Müdürü Y. Pınar Kitapçı konuyla ilgili şunları söyledi;

“Koçfinans olarak finansman alanında sektördeki öncü konumumuzu gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri ile desteklemeyi önemsiyoruz. Hayata geçirdiğimiz projeler, attığımız adımlar ve gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri yolculuğumuzun büyük bir parçasını oluşturuyor. Kurumlar güçlerini birleştirerek başarılı işlere ve müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkaracak güçlü projelere imza atıyor. Biz de ikinciyeni.com ile yeni bir sürece başladık. İkinci el sektörünün önde gelen platformlarından olan ikinciyeni.com ile gerçekleştirdiğimiz bu kıymetli iş birliğinin, her iki kurumun müşterilerine fayda sağlayacağına inanıyoruz. Koçfinans olarak sektöre katkıda bulunacak işlere imza atmaktan büyük gurur duyuyoruz” dedi.

Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Şafak Savcı ise,

“ikinciyeni.com olarak üst düzey müşteri memnuniyetini hedefliyoruz. Koçfinans ile yaptığımız iş birliği kapsamında kurumsal kullanıcılarımıza ve bayilerimize sunduğumuz finansman olanaklarını çoğaltmayı amaçladık. İkinci el araç stok finansmanıyla kurumsal üyelerimizin işletme sermayesi ihtiyaçlarını en uygun çözüm ve avantajlı faiz oranlarıyla buluşturarak onların ticari hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. ikinciyeni.com olarak hem bireysel hem de kurumsal müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran adımlar atmaya devam edecek, hizmet kalitemizi geliştirmeyi ve yenilemeyi sürdüreceğiz” diyerek iş birliğinden duyduğu memnuniyeti belirtti.