Kahve Ticareti Dünya Sıralamasında İkinci

Son açıklanan TÜİK verilerine göre; 2023 yılının ilk 10 ayında kahve ürünlerinin ithalatı 362,3 milyon dolar olarak gerçekleşirken, 31. 8 milyon dolar da ihracata ulaştı. Türkiye’de yaklaşık 160 şubesi ile hizmet veren Arabica Coffee House, kahve sektöründe girişimci ve Ar-Ge bakış açısına sahip duruşuyla güçlü ve lider konumunu koruyor.

TÜRKİYE’DE KİŞİ BAŞI KAHVE TÜKETİMİ 1,5 KİLOGRAM

Türkiye’deki 2023 kahve sektörü verilerine ilişkin açıklamalarda bulunan Arabica Coffee House Yönetim İcra Başkanı Av. Sertaç Yalçın; “İlk şubemizi 2014 yılında açtığımızda, kişi başına düşen yıllık kahve tüketim oranı 350-400 gram arasındaydı ve bu miktarın yüzde 80'i Türk kahvesine aitti. Ancak geçen 10 yıl içinde Türkiye'de kişi başına düşen kahve tüketimi yaklaşık 1,5 kilograma kadar yükseldi. Küresel iklim değişikliklerinin kahve üretimine etkisi göz önüne alındığında, Türkiye'de kişi başına düşen kahve tüketimi artarken, dünya genelinde kahve üretim oranlarının düşmesi sektördeki fiyat dalgalanmalarına neden oluyor ve olacak gibi de görünüyor.” dedi.

TÜRK KAHVESİ YERİNİ KORUYOR

Yıl sonu ithalat miktarlarına da dikkat çeken Arabica Coffee House İcra Kurulu Başkanı Av. Sertaç Yalçın; “Yüzde 100 yerli ve milli bir marka olarak faaliyet gösteriyoruz ve bu anlayışımızı sürdüreceğiz. Odak noktamız, halka arza gitmek ve buradan gelen likiditeyi girişimci bakış açımızla yine yatırıma dönüştürmek ve Ülkemize istihdam oluşturmak. Arabica Coffee House olarak, 2022 Yılında, Ülkemizin yaptığı 70 bin tonluk çiğ kahve ithalatı içerisinde geçmiş yıllara göre ithalat ve tüketim oranlarımızı arttırarak ciddi bir paya ulaştık. 2023'ün ilk 10 ayında ise Ülkemizin çiğ kahve ithalatı 80 bin tona yükseldi ve Ülkemizin yıl sonunda ise 95-100 bin tonluk bir ithalat rakamına ulaşacağı öngörülmektedir. Bu oran içerisinde de, Arabica Coffee House olarak yine artan bir oranda yârimizi almış olacağız. Ülkemizin İthalat tutarı 2023 Yılının ilk 10 ayında 360 milyon dolar seviyelerine ulaşmışken, 2023 Yılı sonu itibarıyla bu rakam 420 milyon dolar seviyesine gelecek görünmektedir. Türkiye, kişi başına düşen yıllık kahve tüketimindeki artış ve gelişen kültürüyle dikkat çekiyor, Avrupa Birliği ortalamasını yakalama ve belki de üstüne çıkma yolunda hızla ilerliyor. Türkiye'de kahve kültürü hızla gelişiyor. Zaten hala Türk kahvesinin genel kahve tüketimi içindeki yeri yüzde 70 olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye’de Türk kahvesi de yerini korumaya devam ediyor.” şeklinde ifade etti.