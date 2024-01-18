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Kadın Gözüyle Hayattan Kareler’in 2024 Yılı Başvuruları Başladı

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Kadın Gözüyle Hayattan Kareler’in 2024 Yılı Başvuruları Başladı
Anadolu Hayat Emeklilik tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kadın Gözüyle Hayattan Kareler fotoğraf yarışmasının 2024 yılı başvuruları başladı. Bu sene on sekizincisi gerçekleştirilen Türkiye’nin kadınlara özel tek fotoğraf yarışmasının başvuruları 11 Mart’a kadar devam edecek.

Anadolu Hayat Emeklilik tarafından düzenlenen, Türkiye’nin kadınlara özel tek fotoğraf yarışması Kadın Gözüyle Hayattan Kareler’in 2024 yılı başvuruları başladı. Bu sene on sekizincisi düzenlenen yarışmaya katılmak isteyen kadın yarışmacılar, 11 Mart’a kadar eserlerini paylaşabilecek. 18 yaş ve üzeri kadın fotoğrafçıların katılımına açık olan yarışmaya başvurular ise Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) internet sitesi, https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/kadin-gozuyle-hayattan-kareler-24-ulusal-fotograf-yarismasi-tr üzerinden yapılabiliyor.

TFSF’nin danışmanlığında bu yıl da “Hayata Dair” temasıyla objektiflerinden yaşama bakış açılarını yansıtacak kadın fotoğrafçılar, en fazla 4 adet dijital renkli fotoğrafla başvuruda bulunabilecek. Yarışmanın birincisi altın madalya ve 15 bin TL, ikincisi gümüş madalya ve 12 bin 500 TL, üçüncüsü ise bronz madalya ve 10 bin TL para ödülü kazanma fırsatına sahip olacak. İlk 3 dışında belirlenecek 3 eser daha 4 bin TL değerinde mansiyon ödülü alacak. Fotoğrafları sergilenmeye hak kazanan eser sahiplerine ise bin TL’lik ödül verilecek.

Türkiye’nin önde gelen fotoğraf yarışmalarından biri olan Kadın Gözüyle Hayattan Kareler’e 2007 yılından bugüne kadar 27 bini aşkın kadın fotoğrafçı, 102 binin üzerinde fotoğrafıyla katıldı. TFSF danışmanlığında 18 yıldır kesintisiz şekilde düzenlenen tek fotoğraf yarışması Kadın Gözüyle Hayattan Kareler, bir yarışma olmaktan öte; kadınların kendilerini diledikleri gibi ifade edebildiği özgür bir platform sunma ayrıcalığıyla öne çıkıyor.

Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğraf Yarışması’nda sonuçlar 15 Nisan tarihinde Anadolu Hayat Emeklilik’in internet sitesi anadoluhayat.com.tr ve tfsfonayliyarismalar.org adresinde yayınlanacak.

Bu yılki seçici kurulda; Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güler Ertan, fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Nihal Kafalı, fotoğraf sanatçısı Ali Rıza Akalın ve Anadolu Hayat Emeklilik Kurumsal İletişim Müdürü Tuğba Öcal yer alıyor.

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