İşsizlik 5 ay sonra ilk kez yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) her ay düzenli olarak paylaştığı Türkiye İşgücü İstatistikleri’nin Kasım 2023 verileri belli oldu. TÜİK 2023 Kasım verilerine dair değerlendirmede bulunan Yenibiriş Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Bedriye Uğur Özmen, “İstihdamda Eylül ve Ekim aylarında yaşanan hareketliliğinin ardından asgari ücretin de açıklanmasından hemen önceki Kasım ayındaki bu küçük yükseliş beklentilerimiz dahilindeydi. Aralık 2023 ve sonrasında bu tablonun tekrar önceki aylardaki olumlu düşüş trendini tekrarlayacağını öngörüyoruz. Temmuz 2023’teki rakama göre yüzde 49, Ocak 2022’deki rakama göre yüzde 100 artış gösteren yeni asgari ücret artışı çalışanlar ve işverenleri orta noktada buluşturdu. Bununla birlikte 2024 yılı içinde enflasyondaki yükselişin önüne geçilmesiyle birlikte üretim, yatırım ve ihracatın daha da artması ihtimaller dahilinde. Ayrıca işverenlerin ‘gri yaka’ diye tabir ettiğimiz nitelikli çalışan arayışları da son aylarda ciddi oranda arttı. Bu artışla birlikte işe alımların hızlanması sonucu sonraki aydan itibaren etkisini göstereceğine dair tahminlerimiz mevcut. Bu da doğrudan ve dolaylı olarak işsizlik oranının daha da azalmasında önemli bir etken olacaktır” dedi.

Genç nüfusta işsizlik yüzde 16,5

Hane halkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre 2023 Kasım ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 236 bin kişi azalarak 31 milyon 611 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 0,4 azalışla yüzde 48,2’ye düştü. Bu oran erkeklerde yüzde 65,4 iken kadınlarda yüzde 31,3 olarak gerçekleşti. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 16,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 14,2, kadınlarda ise yüzde 20,7 olarak belirlendi.

Haftalık ortalama fiili çalışma süresi 44 saatin altında

TÜİK’in Kasım 2023’e dair açıkladığı veriler doğrultusunda işgücü, bir önceki aya göre 122 bin kişi azalarak 34 milyon 726 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 52,9 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,7 iken kadınlarda yüzde 35,5 oldu. İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi ise Kasım ayında bir önceki aya göre 0,2 saat azalarak 43,8 saat olarak gerçekleşti.