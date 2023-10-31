Geleceğin sigortasını analitik ve yapay zeka belirleyecek

Dünya analitik lideri SAS, farklı sektörlerdeki dinamiklerin tartışıldığı zirveler serisine SAS Sigortacılık Zirvesi (Insurance Summit) 2023 ile devam etti. 24 Ekim tarihinde düzenlenen zirvenin konsepti “Riskleri Doğru Tespit Ederken Müşteri Deneyiminde Değer Yaratmak” idi. Zirvede SAS’ın uluslararası ölçekteki yöneticileri, uzmanları ve sigorta sektörünün önde gelen firmalarının yöneticileri, sektörün gündemini değerlendirdiler. Sektörün çok dinamik bir dijital dönüşüm ve inovasyon süreci yaşadığına dikkat çeken uzmanlar, bu dönemde risklerin yüksek ve değişken olduğunu vurguladılar. Zirvede SAS liderleri sektördeki risk yönetimi, suistimali önleme ve finansal modelleme süreçlerinde verinin, analitiğin ve yapay zekanın rolünü anlattılar.

Analitiğin Önemi Artıyor

SAS Sigortacılık Zirvesi 2023’ün açılış konuşmasını yapan SAS Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Rasim Eğri, sektördeki dijital dönüşümün son derece hızlı bir şekilde ilerlediğini, bu nedenle analitik, veri yönetimi ve yapay zekanın öneminin giderek arttığını vurguladı. Eğri açılış konuşmasında şunları söyledi: “SAS Sigortacılık Zirvesi 2023, geleceğin sigorta sektörünün temelini oluşturacak olan analitik ve yapay zeka konusundaki vizyonu açıkça ortaya koyuyor. Sektörümüzün bu hızlı değişim döneminde, risklerin nasıl yönetileceği, suistimallerin nasıl önleneceği ve finansal modellerin nasıl oluşturulacağı gibi sorulara cevaplar sunarak, sektörün önemli figürleriyle bir araya geldik. Analitik, veri yönetimi ve yapay zeka gibi teknolojiler artık sigortacılığın temelini oluşturuyor. Bu zirve, geleceğin sigortasının bu teknolojilerin üzerine inşa edileceği bir dönemin başlangıcı olarak görülmeli. Analitik ve yapay zeka, müşteri deneyimini iyileştirmek ve riskleri doğru bir şekilde yönetmek için kilit unsurlar olacak. Geleceği şekillendirecek bu unsurlara odaklanarak, sektörün daha sürdürülebilir ve inovatif bir hale gelmesine katkı sağlayacağımıza inanıyorum."

Sektördeki Dijital Dönüşüm Damgası

“Sigortacılıkta Riskler, Trendler ve Dijital İnovasyon” başlıklı panele konuk olan BNP Paribas Cardif Türkiye Bilgi Teknolojileri & İş Çözümleri, Transformasyon ve Veri Yönetimi Koordinatörü Mehlika Ertaş: “Veri güvenliği gibi teknoloji ile sağlanan çözümler ancak organizasyonel eğitim ve farkındalık varsa amacına ulaşır. Veriyi analiz edip anlamlandıramayan kurumlar yakın gelecekte çok zorlanacaklar.” açıklamasında bulundu.

Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreter Yardımcısı, Aysun Yıldız Özer ise son on yıldır küresel düzeyde toplumları dört ana mega trendin etkilediğini; teknolojik değişimler, demografik değişim, iklim değişikliği, makroekonomi ve siyasetteki gelişmeler başlıkları altındaki bu mega trendlerin yeni riskler kadar, mevcut risklerin daha da büyümesine, karmaşıklaşmasına yol açtığını ifade etti. Küresel olarak gittikçe daha çok hissettiğimiz bu mega trendlerin özellikle dört alanda koruma açığına neden oluğuna işaret eden Aysun Yıldız Özer, emeklilik, siber sigortalar, sağlık ve katastrofik riskler karşısında bireylerin ve kurumların maruz kaldığı koruma açığının giderek büyüdüğünü ve küresel düzeyde 3 trilyon ABD Dolarına yaklaştığını belirtti. Koruma açığının kapatılmasında sigorta sektörü ve kamunun iş birliğinin önemli olduğunu vurguladı.

Varolanın Ötesini Düşünmek

İlk konuşmacı olarak söz alan SAS EMEA Bölgesi Sigortacılık Sektörü İş Geliştirme Lideri Alena Tsishchanka ise, “Yeniden Tasarlanan Sigortacılık Sektörü: Trendleri Analitik ve Yapay Zeka Merceğinden Keşfetmek” başlıklı konuşmasında SAS teknolojilerinin sigorta sektörüne sunduğu olanakları anlattı. Sektördeki modernizasyon süreçlerini ve yeni dinamiklerin bu sürece etkilerini değerlendiren Tsishchanka, analitik teknolojilerin özel uygulamalar geliştirmeye yönelik SAS destekleri hakkında bilgi verdi. Konuşmasında aynı zamanda “Günümüz sigortacılık sektöründe, dönüşüm artık sadece bir seçenek değil, kaçınılmaz bir gereklilik haline geldi. Analitik ve yapay zeka teknolojilerinin rehberliğinde ilerleyen son trendler, sektörün kaderini belirlerken, dijital dönüşümü hızlandıran önemli paydaşlar ve veri-analitik alanındaki keskin gelişmeler de büyük etkiye sahip. Bu teknolojilerin, gerçek dünya örnekleriyle nasıl şekillendiğini anlatırken, güvenilir yapay zeka ve açıklanabilir veri temelli kararların vurgulanması da kritik bir önem kazandı. Biz, SAS olarak amacımızı, sigortacılığın geleceğini herkes için proaktif, kişiselleştirilmiş ve erişilebilir hizmetler sunan bir noktaya taşımak olarak belirledik” paylaşımında bulundu.

SAS Risk Araştırmaları ve Kantitatif Çözümler, Global Çözüm Lideri Nektarios Konstantinou ise, “IFRS 17 Uyumluluğunun Ötesinde” başlıklı sunumunda, Sigorta Sözleşmeleri Standardı’nın sektöre getirdiklerinin ötesine geçmenin nasıl mümkün olacağı üzerinde görüşlerini aktardı.

Ardından söz alan SAS Türkiye ve Orta Asya, Suistimal Tespiti ve Uyum Güvenliği, Yönetici Çözüm Danışmanı Esra Korkmaz, “Suistimalin Dünü, Bugünü, Yarını” başlıklı bir sunum yaptı. Sektörün en önemli başlıklarından birisinin suistimal olduğunu söyleyen Korkmaz, konuşmasında ağırlıklı olarak sektörün geleceğini değerlendirdi.

SAS Sigorta Sermaye Yönetimi ve Aktüeryal Dönüşüm için Global Çözüm Lideri Oana Avramescu, “Yapay Zeka/Makine Öğrenimi-Aktüerya Dünyasında Moda Kelimeler Değil, Gerçekler” başlıklı sunumunda yapay zeka teknolojisinin geldiği noktayı değerlendirdi. Avramescu, yapay zeka teknolojisinin sunduğu potansiyelleri de ayrıntılı olarak anlattı.

SAS, Sigorta Sermaye Yönetimi ve Aktüeryal Dönüşüm için Küresel Çözüm Lideri, Oana Avramescu, “Günümüzde, sigortacılık de dahil olmak üzere her alanda, analitik ve yapay zeka teknolojilerinin ekosistemi kökten değişiyor. Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi, verilerimizi daha iyi anlamamıza ve iş süreçlerimizi optimize etmemize olanak sağlıyor. İleri analitik yöntemlerinin kullanımı, verilerin daha etkin bir şekilde işlenmesine ve anlaşılmasına katkı sağlıyor. Bu dönüşümün bir sonucu olarak, sigorta ürünlerinin fiyatlandırılması daha adil bir hale geliyor. Ayrıca, tazminat süreçleri hızlandırılıyor ve veri etiği konusu daha da öne çıkıyor. Bu nedenle sigortacılık ve aktüerya alanı her zamankinden daha fazla değerli hale geliyor. SAS olarak, teknoloji uzmanlarıyla işbirliği yaparak, sürekli öğrenmeye açık kalarak ve bu değişimi benimseyerek, aktüerya biliminin geleceğini şekillendirmeye devam ediyoruz” dedi.

Dönüşümde Odaklanılması Gereken Unsurlar

SAS Sigortacılık Zirvesi 2023’ün ikinci oturumunda SAS Kıdemli İş Çözümleri Yöneticisi Muhammet Güncan ile KPMG Türkiye, Sürdürülebilirlik Hizmetleri, Yardımcı Ortağı Burak Oğuz, ESG (Environment, Social, Governance) kısaltmasıyla bilinen çevresel, sosyal ve yönetişim kriterleri çerçevesinde sigortacılık sektöründe sürdürülebilirlik, risk ve fırsatların etkin yönetimini değerlendirdiler.