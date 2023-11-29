Garanti BBVA’nın “Hesabını Bilen Kadınlar” Programında KEDV İş Birliğiyle Finansal Okuryazarlık Eğitimleri Başlad

Geçtiğimiz temmuz ayında Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) ile hayata geçirilen, FinKurs platformunda yer alan ve herkesin ücretsiz erişimine açık online eğitimlerin ardından, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ile 6 şehirde yüz yüze eğitimler verilmeye başlandı. İstanbul, İzmir, Manisa, Muğla, Gaziantep ve Şanlıurfa’daki kadın kooperatifleri iş birliğinde, 8 ay sürmesi planlanan eğitimlerin ilerleyen dönemde farklı şehirlere yayılması da planlanıyor.

KEDV’in eğitmenleri tarafından verilen eğitimler, etkili bütçe ve kaynak yönetimini temele koyuyor. “Hesabını Bilen Kadınlar” programı kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerle kadınların finansal okuryazarlık alanında bilgi birikimlerinin artması hedefleniyor. Aynı zamanda, kadınların girişimcilik becerilerinin gelişmesi için ürün geliştirme ve satış-pazarlama konuları işlenerek emeklerini kazanca dönüştürmelerine ve ekonomik hayata aktif katılımlarına destek olunuyor.

Programın yeni aşamasıyla ilgili görüşlerini paylaşan Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ; “Ekonomik ve toplumsal kalkınma için kadının güçlenmesinin önemini biliyoruz ve uzun yıllardır bu alana titizlikle eğiliyoruz. Kapsayıcı büyüme stratejimiz doğrultusunda, kadınların potansiyellerini keşfetmeleri ve ekonomik hayata aktif katılımlarına katkı sunmak için geçtiğimiz aylarda “Hesabını Bilen Kadınlar” programını başlattık. Bu programla, kadınların temel finansal konulardaki eğitimlerle kendi ekonomilerini daha iyi yönetmelerine destek olmayı amaçlıyoruz. Eğitim programlarında, alanında çok değerli sivil toplum kuruluşlarından FODER ve KEDV yol arkadaşımız oldu. FODER ile online eğitimler sürerken, KEDV ile de yüz yüze eğitimlere başladık. 2024’ün yaz aylarına kadar İstanbul, İzmir, Manisa, Muğla, Gaziantep ve Şanlıurfa’da düzenleyeceğimiz bu eğitimlerle temel finansal okuryazarlık yanında mikro girişimcilik üzerine kadınları teşvik edecek bilgiler paylaşmayı hedefliyoruz.

Yaratacağımız etkinin yalnızca farkındalık boyutunda kalmaması için çalışıyoruz. Kendi adına bir bankacılık ürününe sahip olmayan, bütçesini yönetmekte desteğe ve finansman kaynaklarına ihtiyaç duyan kadınların yaşamlarını ürün ve hizmetlerimizle kolaylaştırmayı istiyoruz. Bir finans kuruluşu olarak kadınların ihtiyaçlarına hizmet edecek danışmanlık destekleri ve finansman yöntemleri geliştirerek her türlü katkıyı sunmaya devam edeceğiz. Aynı misyonla, kadınların istihdama katılabilmeleri için programımızın kapsamını daha da genişleteceğiz.” dedi.

Hesabını Bilen Kadınlar, bankacılık ürünleriyle de destekleniyor…

Garanti BBVA, “Hesabını Bilen Kadınlar” programıyla bankacılık hizmetleriyle ilk kez tanışan kadınlara özel ürün ve hizmetler de sunuyor. Aidatsız Bonus kredi kartı, birikim yapmak isteyenlere 1 gramdan daha az altın alabilmelerini de sağlayan tasarruf sağlayan hesap, çocuklarını da yararlandırabilecekleri BES ve küçük çapta üretim yapmayı planlayanlara mikro kredi ürünleriyle kadınların finansal açıdan güçlenmesine destek olmayı hedefliyor.