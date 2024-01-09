Garanti BBVA, dijital belge onayıyla taşıt kredisi süreçlerini tamamen dijitalleştiriyor

Müşteriler, Garanti BBVA Mobil üzerinden kredi dökümanlarına dijital belge onayı vererek süreci hızlıca tamamlayabiliyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Murat Çağrı Süzer , “Tüm ürünlerimizi müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına göre sürekli yenileyerek hayatlarını kolaylaştırmak öncelikli hedefimiz. Bu kapsamda lider olduğumuz tüketici finansmanı alanında otomobillerini bayilerden satın alan müşterilerimize BAK servisimizle bayiden çıkmadan binek ve ticari taşıt kredisi kullandırmakta idik. Şimdi ise bu kredinin dokümanlarını Garanti BBVA mobilden imzalama özelliğini devreye aldık. Müşterilerimiz Mobil uygulamamız üzerinden onay vererek maksimum 30 dakikada para transferi dahil kredi kullanabiliyor. Bu gelişmenin bir diğer katkısı ise doğaya olacak, dijital onay ile yılda ortalama 600 bin adet A4 kâğıt tasarrufu sağlamayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.