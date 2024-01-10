Epson tüm dünyada %100 yenilenebilir enerjiye geçti

Epson, Aralık 2023 itibariyle dünya genelindeki tüm Epson Grubu tesislerinde kullanılan elektriğin %100'ünün yenilenebilir kaynaklardan geldiğini açıkladı. Böylece Epson, Japonya da dahil olmak üzere dünya genelindeki tüm tesislerinde yenilenebilir enerjiye geçişi tamamlayan ilk şirket oldu. Epson Grubu yılda yaklaşık 876 GWh3 elektrik tüketiyor. Epson, bu talebi karşılamak için yenilenebilir kaynakları kullanarak yıllık karbondioksit emisyonlarını yaklaşık 400,000 ton azaltmayı hedefliyor.

Tüm dünyada hedefi gerçekleştirdi

Epson, Çevresel Vizyon 2050 ile karbon negatif hale gelerek yeraltı kaynaklarını kullanmayacağı taahhüdünde bulunmuştu. Yenilenebilir enerjinin kullanımı, Epson'un dekarbonizasyon hedefine ulaşma konusundaki ana araçlarından biri oldu. Bu doğrultuda, Epson Mart 2021'de, dünya genelindeki tüm Epson Grubu tesislerinin elektrik ihtiyacı için 2023'e kadar %100 yenilenebilir enerjiye geçeceğini ilan etti. 2021'in Kasım ayında, geçiş Japonya'da tamamlandı. Küresel olarak yenilenebilir enerjiye geçiş ise planlandığı gibi 2023 Aralık ayında tamamlandı. Epson, üretim ve ürünlerle ilişkilendirilen enerji miktarını azaltacak ve karbon negatif olma hedefine ulaşmak için kaynak dolaşımında daha fazla ilerleme kaydedecek.

Epson Global Başkan Yasunori Ogawa şöyle konuştu: "Seksen yıldır Epson, çevresel eyleme proaktif bir yaklaşım sergiledi. Kurucunun, Japonya’daki Suwa Gölü'nün temizliğini koruma taahhüdünü sürdürdük ve üretim süreçlerimizden zararlı gazları (CFC) ilk ortadan kaldıran şirket olduk. Şimdi, 2021'de bunu taahhüt ettiğimizden sadece iki yıl on ay sonra, tüm Epson Grubu tesislerinde %100 yenilenebilir elektriğe geçişi başarıyla tamamladık. Bu sadece kendi hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda toplum içinde yenilenebilir enerjinin daha geniş bir benimsemesini destekleyerek farkındalığı artırarak katkıda bulunacak. Toplumsal sürdürülebilirlik hedefimiz daha büyük ve zorlu bir konu, ancak bu sorunları yaratıcılık ve mücadele ruhuyla çözmek için kararlılıkla hareket edeceğiz.”