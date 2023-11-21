Epsan, güçlü Ar-Ge ekibi ile sürdürülebilir ve inovatif ürünler geliştiriyor Ürünlerinin karbon ayak izini takip ediyor

Epsan, Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (DOSAB) Ar-Ge merkezinde gerçekleştirdiği çalışmalarla yenilikçi ürünler geliştirmeye devam ediyor. Sürdürülebilir ve yaratıcı fikirlerle geleceği dönüştürmeyi misyon edinen Epsan, güçlü Ar-Ge ekibi, endüstri 4.0’a uyumlu altyapı ve otomasyon yatırımları, güncel teknolojilere sahip makine parkuru ile bu misyonu hayata geçiriyor.

“Ar-Ge çalışmalarımız yarının teknolojisini tanımlama imkanı sunuyor”

Ar-Ge çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Epsan Yönetim Kurulu Üyesi Bora Efe, “Epsan olarak, Ar-Ge çalışmaları en önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Bu çalışmalar bize sadece mevcut teknolojilere ayak uydurma şansı değil, aynı zamanda yarının teknolojisini tanımlama imkanı sunuyor. Geliştirdiğimiz her inovasyon, sektördeki sınırları yeniden belirleyerek, bizi bilinenden öteye, henüz keşfedilmemiş potansiyele doğru taşıyor. Bu çalışmalar çerçevesinde özellikle otomotiv sektörünün 2050 yılı sıfır emisyon hedefi için de birçok ürün geliştiriyoruz. Geri dönüştürülmüş malzemelerden ürettiğimiz Eplon+ ve Epimix+ ürünlerimiz de bu çözümlerimiz arasında yer alıyor. Post endüstriyel olan Eplon+ serisi, LCA (Life Cycle Assessment) sertifikasına sahip ve üretiminde %78 daha az CO2 salınımı ve %97 daha az su kullanımı gerçekleşiyor. “Post consumer” yani tüketici kullanımından sonra geri dönüştürülmüş PET şişelerden ürettiğimiz EPIMIX+ ise geri dönüşüme büyük bir fayda sağlamamıza yardımcı oluyor. Tüm bunlarla birlikte ürünlerimizin yaşam döngüsünü (LCA) hesaplayacağımız bir program ve altyapımız bulunuyor. Bu sayede ürünlerimizin karbon ayak izini takip edebilerek kendimizi hangi noktalarda geliştirmemiz gerektiğini de ölçmüş oluyoruz. Epsan olarak, yenilikçi yaklaşımımızla toplum ve doğaya fayda sağlayacak çözümler üretmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.