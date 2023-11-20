Boyner, Uluslararası Departman Mağazalar Birliği’ne Katıldı

Boyner, global perakende dünyasında departman mağazalar özelinde tek uzman kuruluş olma özelliğine sahip Uluslararası Departman Mağazalar Birliği (IADS)’nin üyesi olarak birçok alanda yenilikçi adımlarına hız kazandıracak.

Dünyanın dört bir yanında önde gelen perakende liderlerini bir topluluk çatısı altında toplayan IADS, üyeler arasındaki bilgi alışverişi ve iletişimi sağlayarak tüm dünyadaki departman mağazacılığın gelişmesine katkı sağlıyor, alana yönelik raporlar ve araştırmalar yayınlıyor. 1928 yılından bu yana faaliyetini sürdüren, departman mağazacılığı özelinde uzmanlaşmış bir kuruluş olan IADS’e üye olan kuruluşlar dünya genelinde 20 ülkede, 455’ten fazla mağaza aracılığıyla ve 194 bin çalışanla 27 Milyar Euro’dan fazla yıllık kümülatif ciroya ulaşıyor.

“Boyner’in IADS üyesi olması her iki tarafa da büyük değer katacak.”

Küresel perakende sektörünün önemli platformlarından IADS’e katılmanın önemine değinen Boyner Büyük Mağazacılık CEO'su Eren Çamurdan, “Odağı ‘çoklu marka mağazacılığı’ olan ve departman mağazacılığın gelişmesine katkı sağlamak olan IADS gibi bir platformun üyesi olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu alandaki uzmanlığımızı en iyi şekilde yansıtacağımıza ve bizler gibi alanında lider kuruluşlarla bilgi alışverişinde bulunarak sektörü geliştirmek adına önemli adımlar atacağımıza inanıyorum” dedi.

Boyner'i IADS'nin bir parçası olarak görmekten büyük mutluluk duyduğunu vurgulayan IADS Başkanı ve Breuninger (Almanya) CEO'su Holger Blecker, “Boyner, dünyanın önde gelen mağazalarından oluşan birliğimizi mükemmel bir şekilde tamamlayacak. Birlikte, perakende sektöründe yenilik, iş birliği, mükemmellik ve müşteri odaklılık için çabalamaya devam edeceğiz ve dünya çapındaki departman mağazaların geleceğini şekillendirmeye yardımcı olacağız. IADS'nin ortakları ve üyeleri olarak, sektörümüzün birçok alanında aynı hedeflere ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.