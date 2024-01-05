Dijital yolculukların lideri olarak 24 şehirde kullanıcılarına hizmet veren BiTaksi, 10 yılda 100 milyon yolculuğa ev sahipliği yaptı. 2013 yılında kurulan ve bugün herkesin benimsediği birçok özelliği ilk kez kullanıma sunan BiTaksi, hem hizmetlerini geliştirmeye hem de bulunduğu şehir sayısını artırmaya devam ediyor. 10’uncu yılını reklam filmleriyle kutlayan BiTaksi, ulaşım çözümleri geliştirmeye odaklanarak yeni yaşına giriyor.

10 yılda 10 milyondan fazla kayıtlı yolcu yolculuk yaptı

Türkiye'nin öncü dijital ulaşım platformu BiTaksi, 10 yıllık bir başarı hikayesine imza atıyor. Taksi sürücülerini dijital platformla tanıştıran ilk uygulama olan BiTaksi ile son 10 yılda 10 milyondan fazla kayıtlı yolcu, toplam 500 milyon kilometreden fazla yolculuk yaptı.

Kaan Sancaklı: “Kullanıcılarımıza ve taksi sürücülerine kolaylık sağlayan birçok yenilik getirdik”

“BiTaksi'de kullanıcı odaklı yaklaşımımızla teknolojimizi yenileyerek kendimizi geliştirmeyi sürdürüyor, en önemlisi de sektöre ilkleri kazandırıyoruz” açıklaması yapan BiTaksi CEO’su Kaan Sancaklı, “BiTaksi olarak 10 yıl boyunca hem kullanıcılarımıza hem de taksi sürücülerine kolaylık sağlayan çok sayıda yeniliği devreye aldık. Geçtiğimiz yıllarda; online ödeme, Pati Taksi, Sürücü Akademisi ve sürücüler için Sadakat Programı, BiTaksiPOS, Kabinli Taksi, BiTaksi uygulamasından GetirAraç kiralama gibi ilkleri hayata geçirdik. Bunlara ek olarak, geçtiğimiz sene sürücü ve yolcuların çevirimiçi anlık mesajlaşması, makine öğrenimi kullanarak akıllı eşleşme çözümleri ve Büyük Taksi de dahil bir dizi yeniliği de devreye aldık. Türkiye’nin ilk dijital taksi çağırma uygulaması olarak 10’uncu yılımızda 100 milyon yolculuğa ulaşmak bizim için büyük bir gurur kaynağı. Kullanıcılarımıza ve taksi sürücülerine bizimle oldukları için teşekkür ederiz. BiTaksi olarak, Türkiye'de ulaşım deneyimini daha da ileri taşımak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

BiTaksi kullanan sürücülerin karnesi 5 üzerinden 4,88

BiTaksi, 11 milyondan fazla indirilerek dijital ulaşımın vazgeçilmez adreslerinden biri haline geldi. BiTaksi kullanıcıları, uygulamada yer alan yolculuk puanlama özelliği ile sürücüleri 1 ila 5 arasında puanlandırabiliyor.

Kullanıcılar, BiTaksi sürücülerine 10 yılda 5 üzerinden 4,88 ortalama puan vererek uygulamaya olan memnuniyetini gösterdi. Kullanıcıların yaptığı 4 milyon yorum ve 37 milyon puanlama, BiTaksi’nin müşteri memnuniyetine odaklanan şeffaflık politikasının bir yansıması olarak öne çıktı ve sektör standartlarının yükselmesinde etkili oldu.

Kartlı ödeme 2023’te %44 arttı

Türkiye’nin ilk dijital taksi çağırma uygulaması olan BiTaksi, kullanıcılarına güvenilir, kullanımı kolay ve pratik bir ulaşım çözümü sağlıyor. Bugün artık sektör standardı haline gelen online ve temassız ödeme gibi ilkleri devreye alarak fark yaratan BiTaksi’de online ödeme geçen yıla göre %44 arttı. Buna ek olarak, duraktan veya sokaktan başlayan yolculuklar için de kartlı ödeme çözümü sunan BiTaksi, BiTaksiPOS özelliği ile sürücülerin BiTaksi uygulamasını POS cihazına dönüştürüyor ve bu yolla her gün binlerce işlem gerçekleşiyor.

Bir kullanıcı 1 yılda bin 92 kez yolculuk yaparak yılın rekorunu kırdı

Hizmet verdiği şehirler arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Antalya, Muğla, Adana, Mersin, Samsun, Kayseri, Şanlıurfa, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Yalova ve Uşak yer alan BiTaksi, son olarak Sakarya, Konya, Gaziantep, Bolu ve Düzce’yi de dahil ederek kapsama alanındaki şehir sayısını 24’e çıkarttı.

Yolculuklarda en çok gidilen ilçeler İstanbul'da Anadolu yakasında Kadıköy ve Ataşehir; Avrupa yakasında ise Şişli ve Beşiktaş oldu. En uzun yolculuk 335 km’lik mesafeyle Kurtköy ile Kırklareli arasında gerçekleşirken, diğer uzun yolculuklar Düzce ve Keşan’a yapıldı. Bir kullanıcı bin 92 kez yolculuk yaparak yılın rekorunu kırarken yıl boyunca verilen en yüksek bahşiş 200 TL oldu.

İstanbul’da 1.000’den fazla ‘Büyük Taksi’ hizmet vermeye başladı

BiTaksi’nin 10 yıl önce sadece sarı taksilerle başlayan yolculuğuna ‘Turkuaz Taksi’ ve ‘Lüks Taksi’ ile yeni seçenekler eklenmişti. Bu sene kalabalık aile ve arkadaş grupları için 8 kişilik ‘Büyük Taksi’ de seçenekler arasına katıldı. Sarı taksilere göre sadece yüzde 30 fiyat farkına sahip ‘Büyük Taksi’ sayısının bini aşarak Sarı Taksi’den sonra sayı bakımından ikinci sıraya ulaşması İstanbulluların yüksek yolcu kapasiteli araçlara ulaşımını kolaylaştırdı.