Afrika’da büyüyen Türk demir-çelik sektörü Avrupa pazarında da toparlanmaya başlad

Küresel talebin daralmasıyla miktar ve değer bazında düşüş yaşamaya devam eden demir-çelik sektörleri alternatif pazarlara odaklanarak kayıplarını telafi etmeye çalışıyor. Geçen ay Türkiye genelinden yapılan ihracatta Mısır ve Yemen’e çift haneli büyüme kaydeden sektör, bu ayda ise Fas’a yüzde 24’lük büyüme sağladı. Yine geçen ay Fas ve Cezayir’de üç haneli büyüme gösteren ADMİB bu ayda ise Cezayir’e yüzde 184’lük artış gerçekleştirdi.

Afrika pazarındaki istikrarlı büyümesini sürdüren sektör, Avrupa’da da toparlanmaya başladı. Türkiye genelinden İspanya’ya yüzde 76, Romanya’ya yüzde 51’lik ihracat artışı kaydeden sektör, AKİB üzerinden yaptığı ihracatta ise İngiltere’ye yüzde 49, İtalya’ya yüzde 12’lik ihracat artışı gerçekleştirdi.

Türkiye’nin ekim ayı ihracatı yüzde 7,4 artışla 22,9 milyar dolar oldu. Demir ve demir dışı metaller sektörü bu ayda yüzde 7,1 azalışla 973 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, çelik sektörü yüzde 3,1’lik azalışla 1,3 milyar dolarlık ihracat yaptı. Demir ve demir dışı metaller ihracatı Türkiye’nin toplam ihracatından yüzde 4,3 pay alırken, çelik ise yüzde 5,8’lik paya sahip oldu. İki sektör, Türkiye’nin ekim ayı ihracatının yüzde 10,1’lik kısmını üstlendi.

Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (ADMİB) verilerine bakıldığında demir ve demir dışı metaller sektörü geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19’luk azalışla 61 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu ayda çelik ihracatı ise yüzde 2,8’lik düşüşle 153 milyon dolar oldu.

Akdeniz’den Cezayir’e yüzde 184’lük ihracat artışı

Ekim ayında Türkiye’nin demir-çelik ihracatında birinci sıradaki ülke 169 milyon dolar ile Almanya oldu. Bu ülkeyi, 129 milyon dolar ile Romanya ve 112 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 10 pazar içinde İspanya’ya yüzde 76, Romanya’ya yüzde 51 ve Fas’a yüzde 24’lük ihracat artışları dikkat çekti.

ADMİB’in ihracatında ise Irak’ın 16 milyon ile ilk sırada olduğu görüldü. Bu ülkeyi 15,5 milyon dolarla Cezayir ve 14,7 milyon dolarla Mısır takip etti. İlk 10 pazar içinde Cezayir’e yüzde 184, İngiltere’ye yüzde 49, Suriye’ye ise yüzde 46’lık artışlar kaydedildi.

“Amacımız ihracatta yeniden sürdürülebilir artışlar kaydetmek”

Ekim ayına ilişkin ihracat rakamlarını değerlendiren ADMİB Başkanı Fuat Tosyalı, “Türkiye geneli olarak ekim ayında demir çelik sektörlerimizde miktar bazında yüzde 8, değerde ise yüzde 5’lik düşüş oldu. Yılın geride kalan diğer aylarına nazaran düşüş oranı ekim ayında daha az yaşandı. Ancak amacımız hem ülke geneli hem de ADMİB olarak yeniden ihracatta sürdürülebilir artışlar kaydetmek. Bu hedefin gerçekleşmesi de mevcut koşullardaki küresel talebin yeniden iyileşmesi ile sağlanabilir. Biz de bu süreçte üretim kalitemizle talebin canlanacağı döneme en iyi şekilde hazırlanıyoruz” dedi.

Avrupa pazarında toparlanma belirtileri

Talebin daha canlı olduğu coğrafyalara odaklanarak kayıpları telafi etmeye çalıştıklarına dikkat çeken Tosyalı, şu açıklamaları yaptı: “Özellikle Afrika kıtasına yaptığımız ihracatta önemli artışlar yakaladık. Geçen ay Türkiye genelinden yapılan ihracatta Mısır ve Yemen’e çift haneli büyüme kaydeden sektörümüz, bu ayda ise Fas’a yüzde 24’lük büyüme sağladı. Yine geçen ay Fas ve Cezayir’de üç haneli büyüme gösteren ADMİB bu ayda ise Cezayir’e yüzde 184’lük artış gerçekleştirdi. Afrika pazarına ek olarak ekim ayında Avrupa’da da toparlanma görüldü. Türkiye genelinden İspanya’ya yüzde 76, Romanya’ya yüzde 51’lik ihracat artışı kaydeden sektörümüz, ADMİB üzerinden yaptığı ihracatta ise İngiltere’ye yüzde 49, İtalya’ya yüzde 12’lik ihracat artışı gerçekleştirdi. Mevcut pazarlarımızı korumak için çalışmalarımıza, sektörel heyetlerimize devam ederken yeni pazarlar da kazanmaya gayret gösteriyoruz. Amacımız maksimum ihracatla bu olumsuz süreci olabildiğince telafi etmek. Talebin canlanmasıyla beraber dünya ticaretinden aldığımız payı daha yukarılara çekmeye çalışacağız.”