AEDAŞ'tan Cumhuriyet'in 100. yılına özel kırmızı-beyaz cadde aydınlatması

Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ), Cumhuriyet'in 100. yılını Antalya'da bir caddedeki aydınlatma ışıklarını Türk bayrağının renklerine çevirerek kutladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa ilçesindeki Konyaaltı Caddesi'nin aydınlatma lambalarını kırmızı-beyaz renge çeviren AEDAŞ, aynı zamanda Kepez ilçesindeki genel müdürlük binasını da kutlamaların simgesi olarak aynı renklerle aydınlattı. Uygulama, 10 Kasım'da sona erecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AEDAŞ Genel Müdürü İlkay Baydar, "Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarında bayrağımızın renkleri ile yer almak istedik. Cumhuriyetimize, ülkemize ve bayrağımıza duyduğumuz sevgiyi, enerjimiz ile gösterelim istedik. Hedefimiz, her zaman ülkemizin aydınlık geleceği için çalışmak, çağdaş uygarlık yolunda ilerlemek." ifadesini kullandı.

Baydar, aydınlatmalardaki renk değişikliğinin Antalya Valiliği işbirliği ile gerçekleştirildiğini, yaya ve araç trafiğine ise olumsuz bir etkisinin olmayacağını kaydetti.