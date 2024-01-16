2023 yılında da ihracatın yıldızı Petkim oldu

Türkiye’nin en büyük entegre endüstri grubu SOCAR Türkiye’nin grup şirketlerinden Petkim, Ege Bölgesi İhracat Şampiyonu oldu. Ege İhracatçı Birlikleri’nin (EİB) “2023 İhracatın Yıldızları” listelerine göre Petkim, hem genel kategori hem de kimya kategorisi listesinde ilk sırada yer aldı.

Ege İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde Petkim’in ödülü, SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı (Vekaleten) Kanan Mirzayev’e takdim edildi.

Petkim’den 557 milyon dolarlık ihracat

Türkiye’nin ilk ve tek entegre petrokimya tesisi olan Petkim, STAR Rafineri ile entegrasyonu, etkin planlama ve optimizasyon çalışmaları sayesinde başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyor. Petkim, 2023 yılı sonunda dolaylı ve doğrudan toplam 557 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek uzun yıllardır olduğu gibi 2023 yılında da Ege Bölgesi’nin ihracat şampiyonu oldu.