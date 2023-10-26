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100 Yıldır Kalplerde Çalan Tek Beste; İstiklal Marşı

Yayınlanma:
100 Yıldır Kalplerde Çalan Tek Beste; İstiklal Marşı
​​​​​​​Türkiye’nin saatçisi Saat&Saat, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutlamak için anlamlı bir reklam filmi yayınladı ve antika saatlerin çıkardıkları seslerle yapay zeka teknolojisini kullanarak Türkiye Cumhuriyeti'nin nişanesi olan İstiklal Marşı’nı yeniden yorumladı.

Saat&Saat "100 Yıldır Kalplerde Çalan Tek Beste" mesajıyla yayınlanan projede farklı dönemlerden seçilen saatlerle geçmişimize saygı duruşu yapmanın yanı sıra geleceğe ilham vermek amacıyla ‘Her saat, her dakika, her saniye boyunca Cumhuriyet'in sonsuzlukta yankılandığının altını çiziyor.

Geçmişi ve geleceği bir araya getiren bu özel projenin parçası olarak, tarihi saatlerin karakteristik sesleri, özenle kaydedilip gelişmiş yapay zeka algoritmaları ve ses mühendislerinin dokunuşlarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin İstiklal Marşı, özgün bir besteyle yeniden yorumlandı. Sanat ve teknolojiyi bir araya getiren bu proje, izleyenleri “Her saat, her dakika, her saniye… Sonsuza Kadar Cumhuriyet” mesajıyla zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Saat&Saat, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutlayan anlamlı bu reklam filmini SALVO ile gerçekleştirdi.

Reklam Filminin Linki: https://www.youtube.com/watch?v=iGbWEKNtFdg

Kaynak:Haber Kaynağı

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