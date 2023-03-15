Güzel başrol oyuncusu Feyza Aydın Kılıç, yeni filmi “Motelde Katliam” ile 24 Mart'ta sinema seyircisiyle buluşmaya hazır. Kızı Aleyna Kılıç ile kameralar karşısına ilk kez geçen Feyza Aydın Kılıç, kendisi için bu filmin öneminin büyük olduğunu dile getirdi. HMK Film Yapım ve Murat Kuşçu yönetmenliğinde izleyiciyle buluşacak olan gerilim ve korku tarzındaki sinema filminin başrol oyuncusu Feyza Aydın Kılıç “Özel bir ön çalışma yapmadım. İçimde olan duyguyu anneyi oynadım, senaryoyu yönetmenimiz Murat Kuşçu ile yazarken karakterin içine girmiştim zaten, hiç bir projemde ön hazırlığa gerek duymuyorum senaryoyu okuyup sete girdiğim an o karakterin içinde oluyorum. Oyunculuk en basit şekliyle empati duymayla başlar çünkü her oynadığımız karakterin kimliğini üzerimize giyiyoruz. İşte bende bunu çok seviyorum, olmadığım bir karakterin içine girmek ve onu seyirciye yansıtabilmek bende zamanla bir tutku ve heyecana dönüştü” dedi. Ünlü oyuncu Feyza Aydın Kılıç, projenin konusu gerilim ve korku, çekimlerden öncede sonrada etkisinde kaldığını da sözlerine ekledi. Sevilen oyuncu Feyza Aydın Kılıç, 24 Mart tarihinde izleyici ile buluşacak olan “Motelde Katliam” isimli filmin izlenmesi gerekli olduğunu da vurguladı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi