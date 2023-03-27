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TEM Otoyolu Silivri mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, otoyolda ilerleyen hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine karşı şeride geçip iki otomobile çarptı. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik tek şeritten sağlanıyor; ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.