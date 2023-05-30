İstanbul Silivri'de beton mikserinin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

D-100 karayolunda seyir halindeki Tamer Göçgeldi'nin (52) kullandığı beton mikseri, Çanta-Değirmenköy mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Göçgeldi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Göçgeldi'nin cenazesi incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bu arada, kaza, çevredeki bir fabrikanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. (AA)