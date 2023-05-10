Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “Daha temiz ve daha yaşanabilir bir Silivri” vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Silivri Belediyesi, ilçedeki 3. sınıf öğrencilerine yönelik Sıfır Atık Eğitimlerine başladı. Silivri Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından verilen ve 2 hafta boyunca devam edecek eğitimler kapsamında, Silivri’de toplam 36 ilkokulda eğitim gören 2.500 öğrenci sıfır atık, geri dönüşüm ve çevre kirliliği gibi konularda bilgilendirilmiş olacak.

Sıfır Atık Eğitimleri kapsamında İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünde görevli çevre mühendisleri öğrencilere, çevre temizliği konusunda sunum ve videolar eşliğinde detaylı bilgiler veriyor. Okullara öğretmenlerle program yaparak bizzat giden eğitmenler Sıfır Atık Eğitimlerini, öğrenci sayısına göre okulların konferans salonlarında ya da sınıflarında gerçekleştiriyor. Etkinlikle öğrencilerin çevre bilincinin daha da artırılması ve doğayı koruyan nesillerin yetiştirilmesi hedefleniyor.

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