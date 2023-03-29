Her hafta bağımsız ve ödüllü filmleri sinemaseverlerle buluşturan AKM Yeşilçam Sinemasında, 31 Mart’a kadar İrlanda’nın en dikkat çeken yapımlarından biri olarak kabul edilen ‘Sessiz Kız” filmi gösterimde olacak. Yönetmen Colm Bairéad’ın ilk uzun metraj filmi olan Sessiz Kız, eleştirel ve ticari başarı kazanarak tüm zamanların en yüksek gişe yapan İrlanda filmi olarak sinema tarihine geçti. Film, 95. Akademi Ödülleri’nde İrlanda’nın En İyi Uluslararası Film Ödülü adayı seçilmesinin yanı sıra Berlin, Sydney ve Dublin film festivallerinden de ödülleri ve adaylıkları bulunuyor.

Sessiz Kız, 9 yaşındaki kızları Cait’in yazı geçirmesi için ailesi tarafından koruyucu ailesinin yanına göndermesiyle başlar. Cait, içine kapanık yaşadığı evindekinin aksine alışık olmadığı ilgi sayesinde serpilirken, hayatını daha önce deneyimlemediği bir şekilde sürdürür. Bu huzurlu evde, hiç beklemediği bir sır keşfedecektir.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi