Türk Halk Müziği'nin eşsiz seslerinden Selahattin Alpay, oğlu Birbey Alpay'ın düğününde büyük bir sevinç yaşadı. Şişli Maslak'ta bulunan bir otelde gerçekleşen düğün, özel anların paylaşıldığı fotoğraflarla sosyal medyada da ilgi gördü.

Ünlü İsimler Düğüne Akın Ettiler

Selahattin Alpay'ın mutlu gününde sanatçı dostları da yanından ayrılmadı. Ünlü şarkıcı Alişan ve Safiye Soyman, Pınar Eliçe ve Yeliz Yeşilmen gibi birçok isim, Birbey Alpay'ın düğününde yer aldı. Bu ünlü isimler, düğüne ayrı bir renk ve neşe kattılar.

Selahattin Alpay Kimdir?

Selahattin Alpay, Türk Halk Müziği'nin tanınmış sanatçılarından biridir. 1953 yılında Sivas'ın Zara ilçesinde doğan Alpay, müziğe olan ilgisini küçük yaşlarda keşfetti. Sesinin güzelliği ve yorum yeteneğiyle dikkat çeken Alpay, müzik kariyerine adım attı.

Türk Halk Müziği'nin özgün tarzını benimseyen Selahattin Alpay, halkın sevgisini kazanarak geniş bir hayran kitlesi oluşturdu. Kendine has yorumuyla birçok sevilen Türk Halk Müziği şarkısını seslendirdi. Türk halk müziğinin yanı sıra, türkülerin yanı sıra, aşk, doğa ve anavatan sevgisi gibi temaları da işleyen şarkılar yazdı ve söyledi.

Selahattin Alpay, sanat yaşamı boyunca birçok başarıya imza attı ve pek çok önemli müzik çalışmasına imza attı. Türk Halk Müziği'nin unutulmaz isimleri arasında yer alırken, halkın sevgilisi ve saygı duyduğu bir sanatçı olarak anılır.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi