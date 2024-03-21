Sahurda Beslenme ve Ağız Sağlığına Dikkat!

Ramazan ayında değişen beslenme rutiniyle birlikte gelen uzun süreli açlık, ağız kokusuna sebep olabiliyor. Oruç tutarken ağız temizliğine önem vermek, sağlık açısından da büyük önem taşıyor. Bu kapsamda uzmanlar tarafından sahurda dişlerin mutlaka fırçalanması, dilin temizlenmesi ve ağız gargaralarının kullanılması öneriliyor. Ramazanda ağız ve diş sağlığının önemine dikkat çeken Avrupa Estetik Diş Hekimliği Akademisi Üyesi, Divas in Dentistry Türkiye Temsilcisi Güzin Kırsaçlıoğlu, sahurda yapılan öğünün bitiminde dişleri düzenli olarak fırçalamanın yanı sıra, dili ve yanak içlerini de fırçalamamız gerektiğini vurguluyor.

Ağız kokusu, Ramazan ayında daha fazla yaşanabiliyor. Ağız kokusunun nedenlerinden biri açlık olabilirken, diş taşları ya da diş çürükleri gibi diş problemleri de ağız kokusuna neden olabiliyor. Bu nedenle ağız kokusu konusunda bir diş hekimine danışılması öneriliyor.

Avrupa Estetik Diş Hekimliği Akademisi Üyesi, Divas in Dentistry Türkiye Temsilcisi Güzin Kırsaçlıoğlu, sahurda ağız kokusunu önlemek için şu önerilerde bulunuyor;

Su içmek: Sahurda bol su tüketimi, ağız kuruluğunu önler ve tükürük üretimini arttırarak ağız kokusunu azaltır.

Düzenli Diş Fırçalamak: Sahurda ve iftardan sonra dişlerin fırçalanması önemlidir. Diş aralarının temizliği için diş ipi kullanılabilir.

Dil Temizliği: Dil yüzeyinde biriken bakteriler ağız kokusuna neden olabilir. Dil temizliği için dil kazıyıcı kullanılabilir.

Karbonhidratlı ve Asitli Yiyeceklerden Kaçınmak: Sahurda aşırı karbonhidratlı ve asitli yiyeceklerden uzak durulması ağız kokusunu azaltabilir.

Taze Meyve ve Sebze Tüketimi: Sahurda taze sebzeler ve meyveler tüketilmesi, ağız kokusunu azaltabilir. Özellikle nane, maydanoz gibi kokulu yeşillikler faydalı olabilir.

“BESLENME VE AĞIZ TEMİZLİĞİ DİŞLERİMİZİ KORUYOR”

Ramazan ayında ağız sağlığını korumaya ve beslenmemize dikkat etmemiz gerektiğini dile getiren Kırsaçlıoğlu; “Karbonhidrat ve asitli yiyeceklerden sahurda uzak durmak gerekiyor. Sahurda aşırı derecede karbonhidratlı ve asitli yiyeceklerin tüketilmesi ağız kokusuna neden olurken, karbonhidratlı yiyecekler sizin hızlıca acıkmanızı sağlar. Bu tür gıdaları ramazan ayında mümkün olduğunca tüketmemeliyiz” ifadelerini kullandı.