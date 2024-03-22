Oruç Tutarken Susamamak İçin Bunlara Dikkat!
Ramazan ayında oruç tutarken susuzluğa karşı alınacak önlemler ile ilgili Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen önemli bilgiler verdi.
Fazla Yemekten Uzak Durun
İftar Sonrası Hemen Çay ve Kahve Tüketmeyin
Çay ve kahve diüretik olduğundan çok fazla idrara çıkartır. Bu da böbreklerde ve iç organlarda su ihtiyacını artırır. Ayrıca kahvenin içinde bulunan kafein ve tein suya ihtiyaç duyan mikro elzem maddelerdir. Bu da su ihtiyacını artırır.
Şekerli, Asitli Meşrubat Tüketirken Dikkat !
Yeterli Oranda Su Tüketin
Ramazan da yemek saatleri değiştiğinden kişiler çok fazla su tüketmekten ziyade, yemek ihtiyacını karşılamaya çalışırlar. Ama su, besinlerin sindiriminde kullanılan önemli maddedir. Bu sebeple iftarla sahura arsında minumum 2 lt su tüketilmelidir.
Yağlı ve Soslu Besin Yemeyin
Bitkisel ve hayvansal yağlar ve içeriğinde tuz yağ bulunana soslar ve kremaların sindirimi çok güçtür. Tükettiğimiz suyun büyük bir kısmı bunların sindiriminde görev aldığından su ihtiyacını artırır. İftarda sınırlı, sahurda hiç tüketmemek gerekir.
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