Sağlıklı ve Parlak Bir Cilt İçin C Vitamini

Dermatoloji Uzmanı Dr.Mehmet Demirel konu hakkında bilgiler verdi.

Kış meyvelerinde oldukça fazla bulunan C vitaminini düzenli şekilde tüketmek bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ile özdeşleştirilmiştir. Oysa ki C vitamini cildiniz için de mucizevi etkilere sahip. Yıpranmış cildinizi onarmak, cilt yaşlanmasını geciktirmek ve lekesiz parlak bir cilde sahip olmak için de oldukça önemli. En güçlü antioksidanlardan birisi olan C vitamini tüm bu faydaları sayesinde cilt bakımında giderek daha popüler hale geliyor.

İşte genç ve parlak bir cildin sırrı olan C vitamininin cilde faydaları;

Kolajen sentezi ile sıkı bir cilt: C vitamini kolajen sentezinde kilit bir role sahiptir. Kolajen ise cilt, saç, tırnak, kas ve eklemlerde en çok bulunan proteinlerdendir. 25 yaşından sonra vücudumuzda azalan kolajen üretimi nedeniyle cildimiz kırışmaya, sarkmaya ve yaşlanmaya başlar. C vitaminini düzenli tüketerek kolajen üretiminin azalmasının önüne geçebilir ve bu sayede cildinizin 20 li yaşların başındaki o parlaklığını, pürüzsüzlüğünü ve sıkılığını daha uzun süre korumasını sağlayabilirsiniz.

Lekesiz parlak bir cilt: Güneş ışınlarının neden olduğu can sıkıcı cilt lekelerinden sizi koruyabilecek en önemli takviyelerden birisi de C vitaminidir. Bu güçlü antioksidan, güneşin cildinizde yarattığı stresin lekeye dönmesini engelleyecek, hatta mevcut lekelerin de azalmasına yardımcı olacaktır. Dermatologların kullandığı leke tedavilerinin de içinde içilebilen, sürülebilen ve hatta enjekte edilebilen C vitaminleri bulunduğunu söylemek cilt lekeleri konusunda ne kadar kritik bir önem taşıdığını göstermek için yeterli olacaktır.

Hızlıca iyileşen yaralar: C vitamini kolajen üretimini artırarak yara iyileşmesini hızlandırır ve aynı zamanda güçlü bir antiinflamatuar yani iltihap önleyicisidir.

Güçlü saç ve tırnaklar: Kolajen üretimini tetikleyerek saçların daha parlak, daha güçlü ve sağlam olmasına katkıda bulunur. Ayrıca tırnakların kırılganlığını ve soyulmasını da azaltır.

Alerji, kızarıklık, egzema karşıtı: Alerjik hastalıklar, kızarıklık, tahriş, egzema, sedef, roza gibi durumlarda iltihap önleyici, yatıştırıcı etkisiyle rahatlama sağlar. Tek başına tedavi edici değil fakat tedaviye çok güçlü bir destektir.

Göz altı morluklarının giderilmesi: Sebeplerinden bazıları uykusuzluk, vitamin eksikliği , sigara kullanımı gibi hücresel stres yaratan durumlar olan göz altı morluklarına böyle güçlü bir antioksidan elbette ki iyi gelecektir. Hem tüketilmesi hem sürülmesi bu bölgedeki verimi artıracaktır.

Yaşlanma karşıtı etki: Kolajen üretimini artıran ve leke karşıtı etkileri ile cildin yaşlanma sürecinde görülen ince çizgiler, sarkma, lekelenme gibi tüm belirtileri geciktirmede katkısı vardır. Biber, portakal, kivi , greyfurt, brokoli gibi yiyeceklerde bolca c vitamini bulunmaktadır. Kritik noktalardan birisi de C vitamininin fazlası depolanamadığı için tek seferde çok yemek yerine düzenli şekilde tüketmek gerekiyor ! Sigara içenlerin vücudu ekstra strese maruz kaldığı için c vitaminini normalden biraz daha fazla almaları faydalarına olacaktır.