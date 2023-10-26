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Sağlık Bakanı Koca'dan, DSÖ'ye "Gazze" çağrısı

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Sağlık Bakanı Koca'dan, DSÖ'ye "Gazze" çağrısı
Sağlık Bakanı Koca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrasında Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ), Gazze'de verilecek sağlık hizmetlerinin güvenliğini garanti altına almasını istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'a yazdığı mektubu paylaştı.

Mektubuna, "Gazze'de hayat, eğer buna 'hayat' denebilirse, iki haftadan fazla bir süredir çok ağır savaş koşulları altında... Dünya Sağlık Teşkilatı Genel Direktörü olarak bu olağanüstü duruma sarf ettiğiniz dikkatin farkındayım. Her şeyden öte, bir insan, kendini insanlığın hizmetine adamış insan sağlığı savunucusu olarak da neler hissettiğinizi tahmin edebiliyorum" cümleleriyle başlayan Koca, Gazze'ye, muhtaç olduğu sağlık hizmetinin ulaşması için gösterdikleri tüm çabalar için şahsına ve üyesi olduğu teşkilata teşekkür etti.

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