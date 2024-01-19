Önce Kanseri Sonra da Parkinsonu Yendi

Nadia Dridi’nin 2011 yılında cilt kanseri olduğunu öğrenmesi ile hayatındaki değişim başlamıştı. İki yıl boyunca mücadele ettiği kanseri yenmesinin ardından ise, sol elinde başlayan titremeler üzerine Parkinson olduğunu öğrendi. Parkinson hastalığı giderek ilerliyor, ilaç tedavisi yetersiz kalıyor, üstelik ilaç yan etkileri dolayısıyla istem dışı hareketler de yaşıyordu. Bütün bu hastalıklara rağmen Nadia Hanım, savaşmaktan ve mücadele etmekten hiç vazgeçmedi. Kanseri yendi, ardından Parkinson’a meydan okudu ve beyin pili tedavisi ile sosyal yaşamını geri kazandı.

“Bu meslekte eller çok önemli”

58 yaşındaki Nadia Dridi hastalık sürecini şu sözlerle anlattı: “9 yıldır Parkinson hastasıyım. Sol elimde titreme ile hastalık kendini gösterdi. Bir süre sonra ilaç yan etkileri de yaşamaya başladım. İlaçlarımı kullanınca titremelerim azalıyordu, ancak ilaç yan etkileri dolayısıyla istem dışı hareketler yaşıyordum. Hastalığıma rağmen bir süre çalışmaya devam ettim. Bu meslekte en önemli şey ellerdir. Çalışırken sürekli ellerimde titremeler oluyordu. Bu durum beni çok etkiliyordu. Tedavi için İstanbul’a geldim. Gerekli değerlendirmeler sonucunda doktorum ameliyata uygun gördü ve beyin pili takıldı. Şu an gayet iyiyim. Artık rahatlıkla günlük işlerimi yapabiliyorum. Ülkeme dönünce bol bol spor yapmak istiyorum. Emekli olduğum için ebeliğe geri dönemem, ancak sosyal hayatıma kavuşabileceğim için çok mutluyum.” dedi.

“Annemin hastalığından sonra Parkinson alanına yönelmeyi düşündüm”

Bu süreçte annesine en büyük desteği verenlerden biri olan Rayan Dridi :“Üç kardeşiz. Yeni mezun olmuş bir doktorum. 2014 yılında annem Parkinson teşhisi aldığında hastalık hakkında pek bilgim yoktu, ama bu süreçte çok araştırma yaptım. 2016 yılında beyin pili ameliyatı olması gerektiğini annem ile paylaştım. Bu süreçte Parkinson ve hareket bozuklukları alanında uzmanlaşmak istediğime karar verdim.”

Operasyon sırasında hasta ile karşılıklı yardımlaşma

Beyin pili ameliyatlarının hasta uyanık iken gerçekleştirildiğini ifade eden Doç. Dr. Ali Zırh, operasyon hakkında şu bilgileri verdi: “Nadia Hanım, 9 yıldır Parkinson ile mücadele ediyordu. İlaç tedavisi yetersiz kalıyor, ilaç yan etkileri dolayısıyla istem dışı hareketler de yaşıyordu. Hayatı oldukça olumsuz etkilenen hastamıza gerekli değerlendirmeler sonucunda cerrahi yöntem olan beyin pili tedavisi uyguladık. Yaklaşık 3-3.5 saat süren beyin pili takılması ameliyatını başarı ile gerçekleştirdik. Beyin pili ameliyatlarında yaptığımız işlem, beynin içerisine koyduğumuz iki küçük ince elektrotu birer uzatma kablosuyla göğüste cilt altına yerleştirdiğimiz pile bağlamak. Dışardan bilgisayar aracılığıyla pili programlayarak beynin içerisine elektrik akımı vermek. Böylelikle hastalıktan sorumlu bölgelerdeki aşırı aktiviteleri kontrol ederek hastalık bulgularını düzeltmeye çalışıyoruz. Ameliyat hasta uyanık iken, sohbet ederek gerçekleşiyor. Hastamızın ameliyat sırasında hissettiklerini bizimle paylaşması sayesinde yaptığımız girişimin kalitesini ve başarısını arttırabiliyoruz.”

Yeniden bağımsız yaşama şansı

Yardımsız yaşayamayan, başkalarına bağımlı bir hayat süren, sosyal hayattan kopan Parkinson hastalarının; yeniden bağımsız yaşayabilmesine, sosyal hayatlarına yeniden kavuşabilmesine olanak sağlayan beyin pili tedavisi ile ilgili Dr. Zırh, sözlerine şöyle devam etti: “Ameliyata uygun ve operasyondan yarar görecek doğru hasta seçimi ve ameliyat sırasında beyin pili elektrotlarının beyinde doğru yere konulması büyük önem taşıyor. Ameliyat sonrasında gerekli pil ayarlamalarının yapılmasının ardından hastalar, eski sağlıklı günlerine yeniden ‘merhaba' diyebiliyor; yeniden bağımsız yaşama şansı bulabiliyorlar.” dedi.