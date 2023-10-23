Meme Kanserinde Erken Teşhisin Yolu Kendi Kendine Muayeneden Geçiyor

Tüm kanser türlerinde olduğu gibi meme kanserinde de erken teşhisin önemine dikkat çeken Şengel, kadınların düzenli olarak kendi kendine meme muayenesi yapmaları gerektiğini hatırlatıyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2020’de dünya genelinde her 6 ölümden biri kanser nedeniyle gerçekleşti. Türkiye Kanser İstatistikleri 2020 verilerine göre erkeklerde en yaygın görülen ilk 5 kanser türü akciğer kanseri, prostat kanseri, kolorektal kanser, mesane kanseri ve mide kanseri iken, kadınlarda en yaygın görülen ilk 5 kanser türünde ilk sırada meme kanseri yer alıyor. Meme kanserini sırasıyla tiroid kanseri, kolorektal kanser, akciğer kanseri ve rahim kanseri takip ediyor. Bir Adım Sağlık Genel Müdürü Ayşe Şengel, Meme Kanseri Farkındalık Ayı vesilesiyle meme kanserinin teşhisinde erken tanının önemine dikkat çekiyor. Kadınların belirli aralıklarla kendi kendine meme muayenesi yapması gerektiğinin altını çizen Şengel, muayene için en uygun zamanın adet gördükten sonra 5-7 günler olduğunu söylüyor.

İdeal muayenenin ayakta, ayna karşısında, yeterli ışığın olduğu bir ortamda yapılması gerektiğini hatırlatan Bir Adım Sağlık Genel Müdürü Ayşe Şengel, gözle yapılan kendi kendine meme muayenesinin aşamalarını şöyle anlatıyor: “Önce kollarınızı vücudunuzun yan tarafında serbeste bırakıp iki yana dönerek memelerin boyutlarını, simetrisini, rengini ve şeklini kontrol edin. Meme başlarına, buradaki derinin rengine özellikle dikkat edin, koltuk altına bakarak iki meme arasında fark olup olmadığını ya da normalde olmayan bir oluşum bulunup bulunmadığına bakın. Sonra kollarınızı yukarı kaldırdıktan veya her iki kolunuz başınızın arkasındayken aynı adımları tekrarlayın. Gözle yaptığınız muayenenin ardından elinizi belinize, leğen kemiklerinizin üzerine bastırın. Öne doğru eğilip memelerinde deride bir çekinti ya da çökme olup olmadığını kontrol edin.”

Elle muayene de en az gözle yapılan muayene kadar önem taşıyor. Elle muayenede memenin kendisini, meme başlarını, koltuk altı ve meme altı bölgelerini kontrol etmek gerektiğinin altını çizen Şengel, “Elinizin üç orta parmağının yastık bölümleriyle göğsünüzde küçük dairesel hareketler çizerek muayene edin. Köprücük kemiğinden başlayarak tüm meme bölgesini kontrol edin. Meme başını sıkarak akıntı var mı diye bakın. Herhangi bir dolgunluk ya da kitle varsa doktorunuzla bağlantı kurun. Unutmayın, erken teşhis hayat kurtarır” diyor.