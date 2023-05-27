Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirdikleri operasyonda yabancı uyruklu bir yolcunun beraberinde 68 kilogram insan saçı ele geçirdi.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri ile Sabiha Gökçen Gümrük Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda, Tahran-İstanbul seferini yapan bir uçakla gelen bir yolcunun şüpheli hareketleri dikkat çekti. Yolcunun beraberindeki eşyalar, yolcu salonuna gönderilmeden önce x-ray taramasından geçirildi ve bu sırada şüpheli yoğunluk tespit edildi.

Ekipler, şüpheli yolcuyu takibe alarak hareketlerini sürekli olarak izledi. İncelemeler sonucunda, şüpheli yolcuyla bağlantılı olduğu düşünülen 3 kişi daha belirlendi. Yolcuların pasaport işlemlerini tamamlamasının ardından, şüpheli şahıslar bagajlarını alarak çıkışa doğru yönelmeye başladılar. Ancak bu aşamada gümrük muhafaza ekipleri müdahale etti ve şahıslar eşya kontrolüne alındı.

Yapılan aramada, 4 şüpheli şahsa ait 10 poşet içinde yüzlerce insan saçı bulundu. Toplamda 68 kilogram ağırlığındaki 450 bağ insan saçı ele geçirildi ve bu saçların yaklaşık 1 milyon 600 bin lira değerinde olduğu belirlendi.

Gümrük Muhafaza ekipleri, ele geçirilen insan saçlarına el koyarken şahıslar hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlattı. İnsan saçlarının ne amaçla ve hangi şartlar altında kaçırıldığıyla ilgili soruşturma devam ediyor. (AA)