Resmi Gazete'de bugün neler var? 9 Haziran 2023 tarihli Resmi Gazete. 9/06/2023 tarihli Resmi Gazete içeriği... Cumhurbaşkanı Kararnameleri. Cumhurbaşkanı atama kararları. 32216 sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
Resmi Gazete'de bugün neler var? Resmi Gazete'de 9 Haziran 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler... 9 Haziran 2023 tarihli Resmi Gazete... 9/06/2023 tarihli Resmi Gazete içeriği... Cumhurbaşkanı Kararnameleri... Cumhurbaşkanı atama kararları... Yasama kararları... Yönetmelikler... 32216 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları...
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
–– Türkiye Okul Sporları Federasyonunun Kapatılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 148)
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/302, 303, 304, 305, 306)
YÖNETMELİK
–– Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/06/2023 Tarihli ve 11894, 11898 Sayılı Kararları
YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARLARI
–– Yargıtay 9 ve 11. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar
İLÂN BÖLÜMÜ
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük DeğerleriKaynak: RESMİGAZETE.GOV.TR