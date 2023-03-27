Prof. Dr. Aydemir programda dinleyicilere; alışmak, alışkanlık edinmek, hayatımızda bir şeylerin yer etmesi, buna bir süre sonra bizim alışmamız ve bunun getirdiği sonuçları anlattı.

“KÖTÜ SONUÇLARDAN KENDİMİZİ KORUMAMIZ, İYİ SONUÇLARI DA AVANTAJA DÖNÜŞTÜREBİLMEMİZ ÖNEMLİ”

Davranış biçimlerinde de iyi ve kötü olanların bulunduğunu söyleyen Aydemir; “Neticede hayata alışmamız, hayatın kendisine bağlanmamız gibi elde ettiklerimize alışmak var. Alışkanlık, temelinde alışmanın olduğu mutat hale gelen şeyin hayatımızda yer etmesiyle birlikte hem iyi yönde sonuçları ortaya çıkıyor hem kötü yönde sonuçları ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla kötü sonuçlardan kendimizi nasıl koruyabileceğimiz, iyi sonuçlarını da nasıl avantaja dönüştürebileceğimiz mevzu önemli. Neticede alışkanlık bizim bedensel bir refleksimiz.” dedi. Program sonunda Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken adına sahneye gelen Başkan Yardımcısı Cevdet Yıldız, Aydemir’e teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.