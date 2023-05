Prime Video, The Wheel of Time dizisinin ikinci sezonundan ilk kareleri yayınladı. Amazon Original dizisinin ikinci sezon,u 1 Eylül’de dünya çapında 240’tan fazla ülke ve bölgede sadece Prime Video’da yayına girecek. The Wheel of Time hayranları dizinin ilk sezonunu Prime Video’da izleyebiliyor.

The Wheel of Time hakkında

Robert Jordan'ın çok satan fantastik romanlar serisinden uyarlanan dizide, kendi halinde bir çiftçi çocuğu Rand al'Thor (Josha Stradowski, Gran Turismo), dünyayı ya kurtaracak ya da yıkacak tehlikeli bir tarihi figür olan Ejder (The Dragon Reborn) olduğunu öğrenir. Güçlü büyücülerden oluşan bir ordu, onu Karanlık Ejder’den korumak için sahip olduğu güç ve çılgın yönüyle yüzleştirmek zorunda kalır.



Zaman Çarkı döndükçe Son Savaş yaklaşmaktadır. Rand, Karanlık Ejderi yok ettiğini düşünse de kötülük dünyadan tamamıyla gitmemiştir. İkinci sezonda yeni oluşan ve geçmişten gelen tehditler, İki Nehir’den gelen ama dünyanın dört bir yanına dağılmış olan genç arkadaşların peşindedir. Onları bulan ve rehberlik eden kadın, artık yardım edemediği için başka güç kaynakları bulmaları gerekecektir. Bu gücü, birbirlerinde veya kendi içlerinde; ışıkta veya karanlıkta bulacaklardır…

The Wheel of Time dizisinin kadrosunda Moiraine Damodred rolünde Rosamund Pike (Gone Girl, I Care a Lot), Lan Mandragoran rolünde Daniel Henney (Criminal Minds), Nynaeve al'Meara rolünde Zoë Robins (Power Rangers Ninja Steel), Egwene al'Vere rolünde Madeleine Madden (Dora and the Lost City of Gold), Perrin Aybara rolünde Marcus Rutherford (Obey), Mat Cauthon rolünde Dónal Finn (Rogue Heroes) ve Elayne Trakand rolünde Ceara Coveney (Young Wallander) yer alıyor.

The Wheel of Time, dizinin ortak ve yönetici prodüktörü Rafe Judkins (Agents of S.H.I.E.L.D., Hemlock Grove) tarafından televizyona uyarlandı. iwot productions (Winter Dragon) adına Larry Mondragon ve Rick Selvage, Radar Pictures adına (Jumanji: Welcome to the Jungle, Winter Dragon) Ted Field, Mike Weber (Jumanji: The Next Level, Beirut), Darren Lemke (Shazam!, Goosebumps, Winter Dragon), Marigo Kehoe (Outlander, The Crown), Justine Juel Gillmer (The Survivor, Halo), Sanaa Hamri (Empire, Lovestruck) ve Amanda Kate Shuman (The Blacklist), yönetici prodüktör görevini üstleniyorlar. Rosamund Pike eş yönetici prodüktör, Harriet McDougal, Brandon Sanderson ve Lauren Selig danışman prodüktör olarak görev yapıyor. The Wheel of Time bir Amazon Studios ve Sony Pictures Television ortak yapımıdır.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi