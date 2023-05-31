Prestij Meselesi oyuncuları kim kimdir? 90'lara damgasını vuran Prestij Müzik etrafında şekillenen filmde pek çok ünlü yıldızın gençliği karşımıza çıkıyor. Haliyle Prestij Meselesi oyuncuları ve karakterleri çok merak ediliyor. Prestij Meselesi oyuncuları kimler? Filmde kim kimi oynuyor? İşte Prestij Meselesi oyuncu kadrosu, filmdeki karakterler ve merak edilenler:

Prestij Meselesi oyuncuları kim kimdir?

Acaba Prestij Meselesi filminde kim kimi oynuyor? Filmde 90'lı yıllardaki pek çok ünlü simanın hayatı karşımıza çıkıyor. Haliyle filmdeki karakterler ve onları canlandıran isimler de çok merak ediliyor.

Mahsun Kırmızıgül'ün Prestij Meselesi neyi anlatıyor?

Bizi 90'lara götüren Prestij Meselesi kimler var, kimlerin hayatını anlatıyor? Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent'in ilk albümlerini çıkartma hikayeleri ile başlayan filmde Hilmi Topaloğlu'nun da Prestij Müzik'i kurma hikayesini izleyeceğiz.

Prestij Meselesi oyuncuları kimler?

Filmin oyuncu kadrosunda Engin Hepileri, Eser Yenenler, Aslıhan Güner, Biran Damla Yılmaz, Şebnem Bozoklu, Melisa Döngel, Ali Sürmeli, Erkan Petekkaya ve Nursel Köse gibi çok fazla ismi görüyoruz. Haydi gelin karakterlere de göz atalım:

Prestij Meselesi oyuncuları ve karakterleri

Acaba Prestij Meselesi oyuncuları kimler? Prestij Meselesi kim kimi oynuyor? İşte karakterler ve oyuncuların listesi:

Engin Hepileri : Hilmi Topaloğlu

Prestij Meselesi Hilmi Topaloğlu kim diye merak edenlere belirtelim. Rahmetli Hilmi Topaloğlu'nu filmde Engin Hepileri canlandırıyor.

Eser Yenenler : Şinasi

Prestij Meselesi Esen Yenenler kimi oynuyor? Filmde Şinasi karakteri kim diye çok arama yapılıyor. Prestij Meselesi Şinasi gerçekte kim?

Aslıhan Güner : Semiha

Sanatçı Aslıhan Güner, Semiha karakterine hayat veriyor. Semiha, Hilmi Topaloğlu'nun eşi.

Ali Erkin : Haluk Levent

Prestij Meselesi Haluk Levent kim diyenlere belirtelim: Filmde Haluk Levent'in gençliğini Ali Erkin canlandırıyor.

Biran Damla Yılmaz : Gölhan

Güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz da filmde Gölhan rolünü canlandırıyor.

Şebnem Bozoklu : Jale

Prestij Meselesi Şebnem Bozoklu kimi oynuyor? Şebnem Bozoklu filmde Jale karakterine hayat veriyor. Prestij Meselesi Jale kim diye çok merak ediliyor. Jale Bekar, 90'lı yılların sevilen pop müzik sanatçısıdır.

Ali Sürmeli : Mehmet Ersoy

Usta oyuncu Ali Sürmeli de filmde Mehmet Ersoy karakterine hayat veriyor.

Defne Samyeli : Defne Samyeli

Filmde kendisini canlandıran tek kişi Defne Samyeli.

Erkan Petekkaya : Gani

Prestij Meselesi Erkan Petekkaya kimi oynuyor? Gani karakterini canlandıran Erkan Petekkaya kısa bir rolde oynuyor.

Erdal Özyağcılar : Serpil Akıllıoğlu

Usta televizyoncu Serpil Akıllıoğlu'nu filmde Erdal Özyağcılar canlandırıyor.

Onur Gözeten : Özcan Deniz

Prestij Meselesi Özcan Deniz kim diye merak edenlere belirtelim: Özcan Deniz'i filmde Onur Gözeten canlandırıyor.

Nursel Köse : Fatma

Ece Yaşar : Sevgi

Melisa Döngel : Ayşen

Meral Çetinkaya : Belkis Aran

Zafer Ergin : Fahrettin Aslan

Murat Han : Eşref