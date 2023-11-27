Yeneroğlu, Bakan Yerlikaya'ya sordu

Suç işlemiş yabancıların Türk vatandaşı yapıldığına ilişkin iddialar hakkında verdiği soru önergesine gelen “Vatandaşlık işlemlerinin kanuna ve yönetmeliğe göre yapıldığı” yanıtı üzerine DEVA Partili Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, gündeme gelen yeni haberleri hatırlatarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya yeni bir soru önergesi verdi.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, 12.09.2023 tarihinde yabancı uyruklu olup vatandaşlık alan ve yurt dışında yasadışı işlere karıştıkları bilinen kişilere vatandaşlık verilmesine ilişkin soru önergesine gelen “Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin iş ve işlemler, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Türk Vatandaşlığı Kanunun Uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğe göre yapıldığı” yanıtının içerikten yoksun ve milletvekilinin anayasal denetim sorumluluğunu göz ardı ettiğini ifade ederek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle yeni bir soru önergesi verdi.

‘Son örnek Hırvatistan’da suç örgütünün yöneticisi olan bir kişinin vatandaşlık kazanmış olduğu iddiası’

Türk Vatandaşlığı Kanunu ve buna bağlı Yönetmelik çerçevesinde belirtilen şartları karşılamadığı halde bazı suç örgütü yöneticileri, üyeleri ve uyuşturucu ticareti suçu kapsamında aranan şahısların Türk vatandaşı olduğuna dair yeni haberlerin gündemde yer aldığını vurgulayan Yeneroğlu, “Buna son örnek Hırvatistan’da suç işlemiş bir suç örgütünün yöneticisi olan bir kişinin vatandaşlık kazanmış olduğu iddiasıdır.” dedi.

‘Uyuşturucu ticareti yapanlar ile suç örgütü yöneticileri ve üyelerine istisnai olarak Türk vatandaşlığı kazandırıldığı iddiaları doğru mudur?’

Türkiye’deki vatandaşlık işlerinde çete ya da çetelerin bulunduğu, suç örgütü yöneticileri ve üyelerine “İstisnai olarak Türk vatandaşlığı” kazanmaları için kolaylık sağlandığı ve bu çetelerde kamu görevlilerinin yanında yüksek yetkili kişilerin de bulunduğuna yönelik iddiaları dile getiren Yeneroğlu, “Hatta bu doğrultuda vatandaşlık kazanmak için suç örgütlerinin devreye girdiği, bu kişilerin kendi aralarındaki suç örgütü çatışmalarını ülkemize taşıdıkları, aralarındaki hesaplaşmalarda öldürüldükleri de belirtilmektedir.” ifadelerini kullandı.

Yeneroğlu, TBMM’ye sunduğu soru önergesinde, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle şu soruları sordu:

‘Avrupa’nın önemli uyuşturucu kaçakçılarından birine vatandaşlık verilmişse sorumlular hakkında inceleme başlatılmış mıdır?’

Avrupa’nın önemli uyuşturucu baronlarından Hırvatistan uyruklu Nenad Petrak Türk vatandaşı mıdır? Türk vatandaşı ise hangi tarihte vatandaşlığa alınmıştır? Vatandaşlığa alındığı tarihte istisnai olarak Türk vatandaşlığı almak için gereken sabıka ya da suç kaydının, hakkında arama kararının olmaması şartları kendisi için de aranmış mıdır?

Şayet bu şartları taşımadığı halde Avrupa’nın önemli uyuşturucu kaçakçılarından birine vatandaşlık verilmişse sorumlular hakkında Bakanlığınızca inceleme/soruşturma ve adli süreç başlatılmış mıdır?

Türk Vatandaşlığı Yasası ve buna bağlı Yönetmelik kapsamında belirtilen şartları karşılamadığı halde vatandaşlık verilen yabancı uyruklu kaç kişi bulunmaktadır?

Bu kişilere verilen vatandaşlık “istisnai vatandaşlık” kapsamında mıdır? Bu vatandaşlık ile ilgili olarak emniyet ve istihbarat birimleri tarafından yabancılar hakkında nasıl bir rapor düzenlenmiştir? Bu birimlerin vatandaşlığa başvuran kişiler hakkında yaptıkları incelemede yurt dışında haklarında soruşturma veya kovuşturma olup olmadığı ile INTERPOL tarafından haklarında kırmızı bültenle aranıp aranmadıklarına ilişkin bir inceleme ya da araştırma yapılmakta mıdır?

İlgili yasalar çerçevesinde inceleme ve araştırma yapma zorunluluğu olan Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bu kişilerin istisnai vatandaşlık şartlarını taşımadığını nasıl tespit edememiştir?

‘Türkiye’deki vatandaşlık işlerinde içinde yüksek yetkili kişilerin de yer aldığı çetelerin bulunduğu iddiaları hakkında soruşturma başlatılmış mıdır?’