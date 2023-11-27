  1. Anasayfa
  2. Politika
  3. TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Yayınlanma:
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
CHP Milletvekili Mahir Polat, İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, İYİ Parti Milletvekili Ümit Özlale, HEDEP Milletvekili Heval Bozdağ'ın da aralarında bulunduğu 9 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Polat, Çömez, Özlale ve Bozdağ'ın yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"HEDEP Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, HEDEP Mersin Milletvekili Ali Bozan, HEDEP Diyarbakır Milletvekili Berdan Öztürk, HEDEP İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok, HEDEP Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez."

Gelen fezlekeler arasında Berdan Öztürk ve Onur Düşünmez'in ikişer dosyası bulunuyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

Politika
AK Parti Sözcüsü Çelik: Nazilerin Yahudilere yaptığı soykırımın benzeri Netanyahu tarafından Filistinlilere yapılıyor
AK Parti Sözcüsü Çelik: Nazilerin Yahudilere yaptığı soykırımın benzeri Netanyahu tarafından Filistinlilere yapılıyor
Yeneroğlu, Bakan Yerlikaya'ya sordu
Yeneroğlu, Bakan Yerlikaya'ya sordu
Gürer: Yoksulluk yaygınlaşıyor
Gürer: Yoksulluk yaygınlaşıyor
Erdem: Her 24 Kasım'da öğretmenlere bir maaş ikramiye verilsin
Erdem: Her 24 Kasım'da öğretmenlere bir maaş ikramiye verilsin
​​​​​​​Bulut: Erdoğan'ın açıklamaları yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli
​​​​​​​Bulut: Erdoğan'ın açıklamaları yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli
Taşçıer: Asgari ücretin tek sefer verilmesi mecburiyet değil, tercihtir
Taşçıer: Asgari ücretin tek sefer verilmesi mecburiyet değil, tercihtir
Kış: Vatandaş kiraya çalışıyor!
Kış: Vatandaş kiraya çalışıyor!
Ösen: Çocuklarını yurtlara emanet eden ailelerin gözleri arkada kalıyor!
Ösen: Çocuklarını yurtlara emanet eden ailelerin gözleri arkada kalıyor!