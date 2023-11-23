Taşçıer: Asgari ücretin tek sefer verilmesi mecburiyet değil, tercihtir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşcıer’in açıklaması şöyle:

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı artık klasikleşen cümleleri yeniden tekrarladı ve çalışanları enflasyonu ezdirmeyeceklerini ifade etti. İnsanların aklıyla ancak bu kadar alay edilebilir! Emekçinin ezilmekten kemikleri kırıldı, iktidar temsilcileri daha hala hayatın gerçeklerine gözlerini kapıyor. Asgari ücret zammında geçen Temmuz ekstraydı diyerek emekçilerden teşekkür mü bekliyorlar? Bu ülkede emeği karşılığı ücret alan milyonlarca insan, hiç bir gelecek hayali kuramadan, ‘yarını bulsak bari’ diyerek ömürlerinden gün eksiltir halde hayatta kalmaya çalışıyor. Bakan Bey çıkmış, bir lütufta bulunmuşlar gibi, geçen zam ekstraydı diyor. Sayın Bakan’ın ve Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın düşünmesi gereken konu, bu ülkede asgari ücret tutarının neden dünyanın hiç bir yerinde olmadığı kadar merakla beklendiğidir. Çünkü Türkiye’de ücretli çalışanların en az yüzde 40’ı asgari ücret ya da aşırı yakınsayan ücret alıyor. Özel sektör çalışanlarının yüzde 91’i asgari ücretin iki katından az ücret alıyor. Böylesine bir ortamda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın, sanki ekonomik krizin ve enflasyonun sorumlusu emekçilerdi de, bu dert ortadan kalkıyormuş minvalindeki konuşmasını kabul etmiyoruz. Asgari ücretlinin ara zam alma ihtiyacına sebep olan zaten sizlersiniz. Erdoğan ve ekibi, ‘faiz sebep enflasyon sonuç’ diyordu, sonra çark ettiler. Şimdi de emekçilerin ücreti sebep, enflasyon sonuç demeye getiriyorlar. Açlık sınırı altındaki asgari ücreti, bir kaç ay sonra yeniden açlık sınırı altında kalacak seviyeye artıracaklar, ama hala Cumhurbaşkanına övgü çıkarma peşindeler. Ben Sayın Bakana hatırlatmak istiyorum; asgari ücretin yılda tek sefer verilmesi mecburiyet değil, sizlerin tercihidir. AKP’nin tercihi açlık, sefalet ve yoksulluğun sürmesidir.”