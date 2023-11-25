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Sağlık Bakanı Koca'dan "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" mesajı

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Sağlık Bakanı Koca'dan "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" mesajı
"Kadına yönelik şiddetle mücadele bilincini geliştirmek hepimizin ortak görevi. En önemli görevimizse kadınların dik duruşu, hayat mücadelesini tek başına verebilmesi için elimizden geleni yapmak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kadına yönelik şiddetle mücadele bilincini geliştirmenin herkesin ortak görevi olduğunu belirterek, "En önemli görevimizse kadınların dik duruşu, hayat mücadelesini tek başına verebilmesi için elimizden geleni yapmak." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bir kadının şiddete maruz kaldığı takdirde herkesin o şiddete maruz kaldığını ifade eden Koca, şunları kaydetti:

"İster şiddetin sonuçları ister onurumuz açısından olsun. Kadına yönelik şiddet suçları, doğrudan ya da dolaylı, çocuklardan arkadaşlara kadar sayısız insanın da canını yakıyor. Şiddete maruz kalan için ise bu hayat boyu sürecek bir travma. Kadına yönelik şiddetle mücadele bilincini geliştirmek hepimizin ortak görevi. En önemli görevimizse kadınların dik duruşu, hayat mücadelesini tek başına verebilmesi için elimizden geleni yapmak. Gelecek yıl, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü geldiğinde umarız kadına saygıda ciddi bir yol almış oluruz."

Kaynak:Haber Kaynağı

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