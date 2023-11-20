Patates ve Pancarın Ürün Tesliminde Sorun Var

Ülkemizde farklı bölgelerde ürettikleri ürünleri tüccar ya da fabrikalara teslim etmekte sorun yaşayan çiftçiler, sorunlarını CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'e iletti. TBMM'de patates ve pancar çiftçilerinin sorunlarına değinen Ö. Fethi Gürer, "Tarımda tüccar ve şirketlere muhtaç kılınan çiftçiler, sorunlarına çözüm üretecek makam arıyor" dedi.

Şeker pancarında sözleşmeli üretim yapıldığını ve bu yıl TÜİK verilerine göre tahmini 22,5 milyon ton üretim hesapladığını söyleyen CHP'li vekil Ömer Fethi Gürer, özelleşen fabrikaların ürün tesliminde süreci yönetmesi ile çiftçilerin ciddi fire kayıpları yaşadığına dikkat çekti. Gürer, “Tarlada ürün kendini bulmuş ama fabrika yönetimi, "ben istediğimde getir" deyince söküm yapmak zorunda kalıyor. Ürün sökülüp de tarlada alım gününü bekleyince bu sefer de fire artıyor. Özelleştirme öncesi 'Kantar' diye bilinen bölgede devlet çiftçiden ürünü alır, stoklar, peyderpey işlerdi. Özel sektör alıp, bekletip işleme yerine 20 Eylül-30 Aralık kampanya döneminde istediğimde "ürünü getir" diyerek sökülerek bekleyen ürünün tüm fire kaybını çiftçiye yüklüyor. Sözleşmeli ve kotalı üretim çiftçinin elini kolunu bağlıyor. Bu yıl taban fiyatta düşük tutuldu. Çiftçi maliyetine üretim yapıyor. Türkşeker, 2023 şeker pancarı alım fiyatını ton başına 1.855 TL açıkladı. Geçen yıl ton başına 1.450 TL olarak açıklanan şeker pancarı alım fiyatının bu sezon yüzde 27.9 artması, enflasyon dikkate alındığında çiftçiyi mutlu etmedi. Özel fabrika şekerden, küspe, melas ve alkolden para kazandığı gibi beklemeyle oluşan fireyi de çiftçiye yüklüyor” diye konuştu.

Patates içinde anlaşmalı üretim yapan çiftçinin ürününe ret vererek fiyat düşürme yoluna gidildiğini çiftçilerin ifade ettiğini belirten Gürer, “Küçük çiftçi, girdi maliyetlerindeki artışla zor üretim yaparken bir de ürünü değer bulmuyor” diye konuştu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis'te şekerpancarı ve patates üreticilerinin yaşadıkları sorunları anlattı.

Şekerpancarında açıklanan taban fiyatın yetiştiriciyi memnun etmediğini belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Sözleşmeli tarım olduğu için çiftçi çaresiz ürününü söküp fabrikaya veriyor. Özellikle özelleşen fabrikaysa getirilen ürünü kendi belirlediği günde alıyor. Bu nedenle ürün tarlada duruyor, tarlada durdukça fire artıyor, bu da çiftçinin gelirinin düşmesine neden oluyor” dedi.

CHP Milletvekili Gürer, bu nedenle fabrikaların çiftçiye söküm günü vermek yerine tarladan sökülen pancarı bir an önce alması gerektiğini ifade etti. Patates üreticilerinin yaşadıkları sorunlara da değinen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Nevşehir'in Kavak kasabasından arayan çiftçi, Tarım Kredi adına patates alımı yapıldığını, alımda sorun yaşadığını anlattı. Patatesin yerinde tespiti yapılmış, alımı yönünde karar da verildiği halde alım gerçekleşmemiş. Nedenini bilmediği bir biçimde alım kararının iptal edilmesinin bu bağlamda özellikle küçük çiftçileri mağdur ettiğini söyledi. Bakanlık bu soruna çözüm üretmelidir" ifadelerini kullandı.