Ösen: Çocuklarını yurtlara emanet eden ailelerin gözleri arkada kalıyor!

Ösen, “Görüştüğümüz genç arkadaşlarımız bulundukları durumdan tedirgin ve mutsuz. Derslerine odaklanamadıklarını, günlerinin büyük bir kısmını yolda geçirdiklerini, yurda geldiklerinde ise yemek, su, internet gibi türlü sorunlarla boğuştuklarını anlattılar” ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, İzmir’in Bayraklı ilçesinde bulunan KYK TOKİ Kız Öğrenci Yurdu’nu ziyaret ederek öğrencilerin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

‘Sınav haftasında öğrencilerin internet erişimi yok’

İnternet erişimi olmamasının, yurtta kalan öğrencilerin başlıca sorunu haline geldiğini ifade eden Ösen, “Üstelik vize sınavlarının başlaması ve baz istasyonlarının bulunmaması nedeniyle mobil hatlarından da internete erişememeleri, içinde bulundukları durumu iyice zorlaştırıyor.” dedi.

Ösen, yurttaki diğer problemleri ise şu şekilde sıraladı:

“Alt yapı sorunları nedeniyle odalara su basması, güvenlik kaygılarının bulunması, yurda giriş çıkışlarda korku yaşamaları, yeterli ulaşım aracının olmaması, şehir merkezine uzaklık, çevrede market bulunmaması nedeniyle acil ihtiyaçlarını giderememeleri ve çevrenin kirliliği diğer önemli sorunları arasında yer alıyor.”

‘Görüştüğümüz genç arkadaşlarımız tedirgin ve mutsuz’

Öğrencilerimize rahat, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda barınma olanağı sağlamanın ve her türlü güvenliği sağlamanın Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın başlıca sorumlulukları olduğunu vurgulayan Ösen, “Fakat maalesef bugün şehir dışından gelip çocuklarını yurtlara emanet eden ailelerin gözlerinin arkada kaldığına şahit oluyoruz. Görüştüğümüz genç arkadaşlarımız bulundukları durumdan tedirgin ve mutsuz. Bugün bize derslerine, sınavlarına odaklanamadıklarını, günlerinin büyük bir kısmını yolda geçirdiklerini, yurda geldiklerinde ise yemek, su, internet gibi türlü sorunlarla boğuştuklarını anlattılar.” ifadelerini kullandı.

Bayraklı KYK TOKİ Kız Öğrenci Yurdu’nun problemlerini sıralayan Ösen, eksikliklerin giderilmesi ve öğrencilerin yaşanabilir barınma ve kolay ulaşım imkanlarına kavuşturulmaları için başta Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere konuyla ilgili bütün yetkilileri göreve çağırdı.