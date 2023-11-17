Ne tür yardım ve teşvikler yaptınız?

6 Şubat depremleri sonrası tarımsal üretimin de henüz normale dönmediğini ifade eden Nermin Yıldırım Kara gerekçesinde şu ifadeleri kullandı: “6 Şubat’ta yaşanan ve 11 ili etkileyen büyük deprem felaketinden sonra Hatay ilimizde ne yazık ki hayat henüz normale dönmemiştir. Birçok sulama kanalı ve baraj zarar görmüştür. Tarım makinaları enkaz altında kalan, tarlasından mahsulünü kaldıramayan yüzlerce çiftçimizin mağduriyeti devam etmektedir. Narenciye üretiminin yüzde 57’sini sağlayan Hatay ilimizde üreticilerimiz taban fiyatlarının olmaması, lojistik problemi ve ihracatın desteklenmemesinden dolayı büyük sıkıntı yaşamaktadır. Ayrıca ton başına mutlaka narenciyenin desteklenmesi gerekmektedir. Hayvancılık sektörü de tarım sektöründe olduğu gibi birçok sorunla karşı karşıyadır. Yıkılan ahırlar, telef olan hayvanlar ve daha birçok kronikleşmesi beklenen sorunun önü açılmıştır. Bu bölgede gerek tarım gerekse hayvancılık yapan yurttaşlarımıza pozitif ayrımcılık yapılarak daha çok destek ve teşvik verilmesi, yatırımların bu bölgede arttırılması elzem hale gelmiştir.”

Nermin Yıldırım Kara’nın Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya yönelttiği sorular şu şekilde:

6 Şubat’tan bu yana Hatay ilimizde çiftçilerimize yönelik hibe programları veya destek paketleri hakkında bilgi verebilir misiniz? 6 Şubat’tan bu yana Hatay ilimizdeki narenciye üreticilerinin yakınmakta olduğu işgücü kıtlığı ve ton başına destek ile ilgili bir çalışma yürütülmekte midir? 6 Şubat’tan bu yana Hatay ilimizde depremde kullanılamaz hale gelen tarım ekipmanlarının tespiti ve yenilenmesi için ne tür çalışmalar yapılmıştır? 6 Şubat’tan bu yana Hatay ilimizde hayvancılıkla uğraşan yurttaşlarımıza yönelik ne tür yardım ve teşvikler yapılmıştır? Depremde zarar gören az hasarlı, orta hasarlı ve ağır hasarlı ağıl ve ahırların onarımı ile ilgili Bakanlığınızın ne tür çalışmaları olmuştur? Bakanlığınızca, 6 Şubat’tan bu yana Hatay ilimize yapılan yatırımların ilçelere göre dağılımı nedir? İlçelere yapılan toplam yatırım tutarı maliyeti ne kadardır?

ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK HANGİ YATIRIMLARI YAPTINIZ?

Diğer soru önergesini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yollan Hatay Milletvekili gerekçesinde, “Hatay ilimizde, Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumunun ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın verilerine göre, Hatay’ın elektrik üretimi rüzgâr, güneş, hidroelektrik, doğalgaz, ithal kömür, biyogaz ve biyokütle enerjilerinden elde edilmektedir. Mayıs 2023 itibarıyla 2 bin 887 megawatt kurulu gücü bulunan 21 elektrik üretim santrali faaliyet göstermektedir. 6 Şubat depreminin şehrimizde yol açtığı yıkım, elektrik üretim ve tüketim istatistiklerinde kendisini göstermektedir. EPDK raporuna göre Hatay’da, Mayıs 2022 ve Mayıs 2023 döneminde, il genelindeki elektrik tüketimi yüzde 26 oranında azalmıştır. Meskenlerde tüketilen elektrik yüzde 78 gibi büyük bir düşüş yaşamıştır. Hatay’da elektrik üretim, iletim ve tüketim kanallarının uğradığı tahribat, devam eden ve süreklilik kazanan elektrik kesintileriyle somutlaşmakta; yurttaşlarımızın yaşam güvenliğini tehlikeye atmaktadır.” dedi.

Yıldırım-Kara’nın Bayraktar’a yönelttiği sorular ise şu şekilde:

6 Şubat depreminden önergenin cevaplanacağı tarihe kadar, Hatay ilimize Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlar tarafından yapılan yatırımlar nelerdir? 6 Şubat’tan önergenin cevaplanacağı tarih itibariyle, yapılan yatırımların ilçelere göre dağılımı nedir? İlçelere yapılan toplam yatırım tutarı maliyeti ne kadardır? Hatay ilimizde çevreye duyarlı rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi veya hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik hangi yatırımlar yapıldı? Hatay ilimizde enerji verimliliği ve sürdürülebilir enerji kullanımını teşvik etmek amacıyla hangi projeler uygulanıyor? Bakanlığınızca, Hatay ilimizde enerji altyapısını geliştirmek için neler yapmayı planlıyorsunuz? Hatay ilimizde doğalgaz altyapısı veya elektrik şebekesi gibi enerji ile ilgili altyapı yatırımları hakkında bilgi verebilir misiniz?

DEPREM SONRASI KARNELERİ GÖRMEK İSTİYORUZ

Yapılan yatırım, teşvik ve destekleri takip ettiğini aktaran Hatay Milletvekili, “Özellikle plan bütçe komisyonlarında ilgili her bakanlığa gidip Hatay’da yaşanan sorunları ilettik ve iletmeye de devam edeceğiz. Siyasi söylem dışında da ilgili bakanlıkların deprem sonrası karnelerini görmek istiyoruz. Özellikle Hataylıların tarıma ve toprağa küsmemesi, hayatlarını buradan idame ettirebileceklerini düşünmesi bizim için çok önemli. Buna dair ilgili bakanlığın tedbir ve teşviklerini görmek ve öğrenmek istiyoruz. Buna ek olarak; hâlâ birçok ilçemizin elektrik ve doğalgaz sorunu yaşadığını biliyoruz. Bunların çözülmesinin yanı sıra çevreye duyarlı enerji projeleri planlanıyor mu öğrenmek istiyoruz. Tüm bakanlıkların yatırım envanterini gözden geçirip hem Hataylı yurttaşlarımızla hem de tüm kamuoyu ile paylaşacağız.” dedi.