Kış: Vatandaş kiraya çalışıyor!

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, sabit gelirli vatandaşın gelirinin yüzde 22,4’ünü konut kirasına ayırmak zorunda kaldığını, alt gelir grubunda bu oranın yüzde 34’ü bulduğunu belirterek “Asgari ücretle geçinen birinin hem kirasını ödeyip hem de geçimini sağlaması imkânsız hale gelmiştir” dedi. Vatandaşın şu an sadece kirasını ödeyebilmek için çalıştığına dikkat çeken Gülcan Kış, barınma krizinin çözüm yollarının araştırılması için TBMM’de araştırma komisyonu kurulması çağrısında bulundu. Teklif AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, İyi Parti grubunun barınma krizinin çözüm yollarının araştırılması için verdiği meclis araştırma önergesi üzerine CHP grubu adına söz aldı.

“14 Mayıs seçimlerinin ardından, Cumhur İttifakının bol keseden vaatlerinin sona ermesiyle beraber, derinleşen ekonomik krizin faturasının vatandaşa kesilmeye başlayacağını söylemiştik” diyen Gülcan Kış, “Aradan 7 ay geçti. Halkımızın tek gündem maddesi ekonomik kriz ve geçim derdi oldu. Derinleşen ekonomik krizin yarattığı en büyük sıkıntıda tabi ki barınma krizidir” dedi.

Seçimin hemen ardından, barınma krizini, önlenemeyen kira artışlarını gündeme getiren ilk milletvekillerinden biri olduğunu hatırlatan Gülcan Kış, o gün verdiği önergenin reddedildiğini kaydetti.

Kış, “Bugün geldiğimiz noktada barınma krizi ölümle sonuçlanır bir duruma getirilmiştir. Toplumsal şiddete dönüşen haberleri her gün gazete manşetlerinde görmekteyiz. Ve şu anda vatandaşlarımızın söylediği tek şey; “sadece kiramızı ödeyebilmek için çalışıyoruz ve yaşıyoruz.” Hane halkı Bütçe Araştırmasının 2022 yılı sonuçlarına göre; hane halkının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek ikinci payı yüzde 22,4 ile konut ve kira harcamaları oluşturmaktadır. Alt gelir gruplarında bu oran yüzde 34'e kadar çıkmaktadır. Bir tarafta, Türkiye Yüzyılı diye övünen bir iktidar, diğer tarafta da temel ihtiyaçlarını bile karşılamaktan yoksun bırakılan ve canından olan vatandaşlarımız. Kira artışının en çok yaşandığı kentlerden birisi de seçim bölgem Mersin’dir. Son açıklanan verilere göre, Mersin’de, Ekim 2023 sonu itibariyle, kira artışları zirve noktaya ulaşmıştır. Özellikle 6 Şubat depremleri sonrası göçlerle beraber Mersin’de barınma sorunu, konut sıkıntısı yaşanmaktadır. Dolayısıyla, asgari ücretle geçinen birinin hem kirasını ödeyip hem de geçimini sağlaması imkânsız hale gelmiştir” ifadelerini kullandı.

TBMM’de kabul edilen 12’nci Kalkınma Planında 2024-2028 dönemi için başta dar gelirliler olmak üzere, herkesin ekonomik olarak karşılanabilir, dirençli, güvenli ve sağlıklı konutlara erişiminin sağlanmasının temel amaç olarak belirlendiğini kaydeden Gülcan Kış, “Aynı zamanda kalkınma planında; konuta erişimi kolaylaştırıcı uygulamalar hayata geçirileceği söylenmiştir. Ancak, bunun ne zaman olacağı ve somut olarak ne gibi adımlar atılacağı belirtilmemiştir. Hane halkının geliri artmıyor, buna karşın konut kiralarında önlenemez fahiş artışlar sorunun daha da büyümesine sebep oluyor. Temel bir ihtiyaç olan barınma krizinin bir an evvel çözülmesi için, TBMM çatısı altında bulunan tüm milletvekillerimizi Meclis Araştırma Komisyonu kurulması konusunda, ortak irade ile evet oyu vermeye davet ediyorum” dedi.

Barınma ve kira krizinin çözüm yollarının araştırılması için verilen meclis araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Video Linki:

https://we.tl/t-NGnEV4WkjP