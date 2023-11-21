Karal: Tarımsal girdiler 48 aydır artıyor, çiftçi ise ağaçları kesmek zorunda kalıyor

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hasan Karal, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), Eylül ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verilerine ilişkin bir değerlendirme yaptı. Tarım-GFE’de 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,63, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,97 arttığını belirten Karal, on iki aylık ortalamalara göre ise artışın yüzde 56,87 olduğunu anımsattı.

‘Türk tarımı, Türk çiftçisi bile isteye, göz göre göre yanlış politikalar nedeniyle bitiriliyor’

Bu oranlarla tarım girdi maliyetlerinin Eylül 2019'dan bu yana aralıksız 48 aydır yükselişini sürdürdüğüne dikkat çeken Milletvekili Karal, şunları söyledi:

“Tarım cenneti ülkemiz, ne yazık ki OECD ülkeleri arasında gıda enflasyonunda açık ara dünya şampiyonu. Tam 48 aydır çiftçinin maliyeti yükseliyor. Mazot, gübre, işçilik, ilaçlama, tohum her kalemde tam 4 yıldır artış var. Ama katlanan maliyetlere, tüm zorluklara rağmen üretimi sürdürmeye çalışan çiftçi ürününü satamıyor. Giderlerle baş edemiyor. Maliyetlerini karşılayamıyor. Verilen desteklemeler ise devede kulak kalıyor. En nihayetinde ya ürününü tarlada bırakıyor ya ağaçları kesiyor. Limon para etmiyor, üretici ağaçları kökünden söküyor. Salatalık para etmiyor, üretici ürününü çöpe atıyor. Kiraz para etmiyor, üretici ürününü yola döküyor. Bu çıkmaza, ne yazık ki çözümünü böyle buluyor. Hükümet ise tarımı, şahlandırmak yerine dışa bağımlı hale getirmek için elinden geleni yapıyor. Türk tarımı, Türk çiftçisi bile isteye, göz göre göre yanlış politikalar nedeniyle bitiriliyor.”