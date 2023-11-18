İsrail ile ticarette işler iyi!

CHP Niğde Milletvekili Ö.Fethi Gürer’in sorusuna Ticaret Bakanı Ömer Bolat yanıt verdi: İsrail ile 9.48 milyar Dolar tutarında ticaret hacmimiz var.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a İsrail ile ülkemiz arasında ticari ilişkiyi sordu. Bakanlık yazılı yanıt verdi.

Gürer, İsrail’den hangi ürünlerin ithal edildiğini, bu ülkeye hangi ürünleri ihraç ettiğimizi ticaret hacmimizin ne kadar olduğu açıklanmasını istedi..

9 BUÇUK MİLYAR DOLARA YAKIN TİCARET HACMİ

Bakan Ömer Bolat, 2022 yılında İsrail’e ihracatımızın 7,3 milyar Dolar, bu ülkeden ithalatımızın ise 2,45 dolar olduğu, toplam ticaret hacmimizin ise 9,48 milyar dolar olduğu açıklandı. Çelik çubuklar, taşıtlar, mücevher eşyaları elektrik iletkenleri, plastik mutfak eşyaları ihracatta öne çıkan ürünler olarak belirtildi. İthalatta ise petrol yağları, demir çelik hurdaları, alüminyum hurdaları gibi ürünlerin ise ilk sıralarda yer aldı ifade edildi.

Gazze saldırıların sürmesi toplumsal olarak ülkemizde haklı olarak büyük tepkiye yol açtığını belirten Gürer” İsrail ile ilişkilerimiz her alanda sanki çok kötüymüş gibi gösteriliyor ama ticarette İsrail ile önemli ilişki içerisinde olduğumuz Bakanlık yanıtlarındaki verilerden ortaya çıkmış oluyor” ifadelerini kullardı.

GAZZE SALDIRISINDAN ÖNCE İSRAİL İLE İLİŞKİLERİMİZ ESNEMİŞTİ

İsrail’in Gazze’ye saldırmasının ülkemizde büyük tepkiye yol açtığını aktaran CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bu ülke ile siyasi ilişkilerimiz dönem dönem sorunlu olsa da Gazze saldırılarının önce İsrail ile ilişkilerimiz olabildiğinde esnemişti. Bu süreçte Bakanlara sorular yönettik. İsrail ile ticari ilişkilerimizin hangi boyutta olduğunu sorduk. Genelde ticari ilişkiler ile siyasi ilişiklerin ayrı ayrı konular olduğu yönünde açıklamalar yapıldığı” şeklinde konuştu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden sonra, bu ülke ile Türkiye’nin karşılıklı ticaretinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 azaldığını açıkladığını da aktardı. AKP iktidarının siyasi olarak kavga eder gibi davrandığı farklı ülkelerle de ticari ilişkisi geliştirdiğine işaret eden CHP’li vekil Ömer Fethi Gürer ticari ilişkilerde sağlanan karşılıklı fayda ekonomik açıdan yarar getiriyorsa siyasi kavga edilmesi yalnızca seçmen tabanına mesaj niteliği taşımaktadır “dedi.