Gürer: Yoksulluk yaygınlaşıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Vatandaşların bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borç bakiyesi 10 - 17 Kasım haftasında 10,1 milyar lira azalarak 2 trilyon 523 milyar liraya kadar gerilediğine dikkat çekti.

Gürer”10-17 kadım aralığında tüketici kredilerinde 6,2 milyar liralık, kredi kartı borç bakiyesinde ise 3,9 milyar liralık düşüş yaşandığına işaret etti.

Yıl başından bu yana ise tüketici kredileri yüzde 33,8 oranında artarak 1 trilyon 498 milyar liraya, kredi kartı borç bakiyesi ise yüzde 125,9 oranında artarak 1 trilyon 25 milyar liraya yükseldiğini belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer “Kredi kartı borçları tüketim harcamalarıyla doğrudan ilişkili olduğu için, bu borçlardaki yüzde 125,9 oranındaki artış, TÜİK’in yüzde 55 olarak hesapladığı yılın ilk 10 aylık dönemine ilişkin enflasyonun, gerçek enflasyondan ne kadar uzak olduğunu da ortaya koyması açısından ilginç bir veri oluşturuyor.Faiz oranlarında yaşanan yükseliş, borçlu vatandaşların borçlarını çevirmelerini giderek güçleştiriyor.

Bankaların zamanında tahsil edilemediği için icra takibine aldıkları vatandaşlardan olan alacakları ise söz konusu haftada 793 milyon lira, yılbaşından bu yana da 13,7 milyar liralık artışla 44 milyar liraya çıktı.

Merkez Bankasının hazırladığı Finansal İstikrar Raporuna göre, varlık yönetim şirketlerinin kontrolünde ise 41 milyar liralık bir batık tüketici kredisi alacağı bulunuyor. Dolayısıyla vatandaşların faizleri ve icra masrafları hariç 85 milyar liraya yakın icralık kredi borcu bulunuyor” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer CHP grubunun hazırladığı veriler ışığında ekonomide sorunların alınan önlemlere rağmen devam ettiğini ve enflasyon ile mücadelede beklenen faydanın sağlanmadığını ve yerel seçim nedeni ile iktidarın seçime dönük uygulamalarının yaratacağı yeni sorunlarında olmasının kaçınılmaz gözüktüğüne işaret ederek 22 yıldır farklı arayış ve uygulamalar ile yanlış politikaların oluşturduğu sorunlar çözümü bozmak kadar kolay olmuyor .Nas ile yaratılan kontrolsüz süreç bugünlere ortam yarattı” dedi.

ÇEKTE SORUN VAR

Gürer ”Kurumsal kredi kartlarının yaygınlaşmasıyla birlikte çekle ödemelerdi yaşanan azalmaya rağmen, bankalara ibraz edildiğinde karşılıksız çıkan çek sayısında bu yıl patlama yaşanıyor.Bu yıl ocak-ekim döneminde parasal tutarı 43,7 milyar lirayı bulan 122 bin 220 çek karşılıksız çıktı. Karşılıksız çıkan çek sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18, bu çeklerin tutarında ise yüzde 171,3 oranında artış yaşandı.Aynı dönemde 181 bin 336 senet de vadesinde ödenmediği için protesto edildi. Protesto edilen senet sayısı yüzde 27,5 oranında azalırken, bu senetlerin parasal tutarı ise yüzde 37,7 oranında artarak 13,6 milyar lira olması da dikkat çekicidir” dedi.

İCRADA İŞLER ARTIYOR

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer ”1 Ocak- 24 Kasım 2023 tarihleri arasında icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61,3 oranında artarak 12 milyon 341 bini buldu.Aynı dönemde, aboneliklerden kaynaklanan icradaki bazı alacaklardan vazgeçilmesinin de etkisiyle 13 milyon 811 bin dosya da ya sonuçlandırıldı ya da işlemden kaldırıldı.

Dolayısıyla UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı 24 Kasım itibariyle 21 milyon 754 bin olması ve de geçen yıl kamu alacak dosyalarında silinmeler dikkate alındığında ne kadar sorunlu ilerlediği göstergesidir“ dedi.

TARIMSAL GİRDİLER ÜRETİM MALİYETLERİ ETKİYOR

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım,Orman ve Köyişleri Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer tarımda da sorunların artırana işaret etti.Gürer üretim maliyetleri artması yanında farklı ürünlerde yaşanan pazar sorunun üreticinin sıkıntılarını katladığına işaret etti .Gürer”Tarımsal girdi fiyatlarında eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,63 oranında artış yaşandı. Yıllık fiyat artışı ise yüzde 40,97 olarak ölçüldü.Eylülde tarımda kullanılan mal ve hizmetlerin fiyatında bir önceki aya göre yüzde 2,36, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetlerin fiyatında ise yüzde 4,31oranında artış kaydedildi.Girdiler içerisinde aylık bazda en yüksek arış yüzde 7,75 ile tohum ve dikim materyalinde yaşandı. Enerji ve yağ fiyatları yüzde 4,24, gübre ve toprak geliştiricilerin fiyatı yüzde 3,21, veteriner harcamaları yüzde 2,68 oranında zamlandı.Girdi maliyetleri artış raftaki ürüne yansıyor.Üretici üretim yapmakta sorun yaşıyor.Destekler yeterli olmaması yanında ürünün tarlada yada bahçede kalmasına yol açan yurt dışı pazar sorununa ek yurt içi nakliye fiyatlarında artış ve de düşük taban fiyat uygulamaları da üreticiyi kaygılandırmaktadır” dedi.