Gülcan Kış: Sanatta, kültürde bilançonuz ağır

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un açıkladığı 2024 programında sanatın ve sanat emekçilerinin yok sayıldığını söyledi. Türkiye’nin AKP iktidarı döneminde kültürde, sanatta bir çölleşme yaşadığını belirten Gülcan Kış, “İnsanların sanata en çok ihtiyacının olduğunu dönemlerde türlü bahanelerle önce sanatı ve sonra da sanatçıyı susturma yoluna gittiniz. Festivalleri yasakladınız. Sanatçıların konserlerini iptal etmesini sağladınız. Onları koruyan AKP'li belediye başkanlarını istifa ettirdiniz. Sanatçıları hapse attınız. Bilançonuz ağır Sayın Bakan. Yasalarımızda sanatın ve sanatçının özgürce üretmesinin önündeki engeller kaldırılmalıdır, sosyal ve ekonomik hakları güvence altına alınmalıdır” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Kültür ve Turizm Bakanlığının 2024 bütçesi görüşmelerine katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının kültür ve sanat politikalarını değerlendiren Gülcan Kış, “Sayın Bakanın sunumuna baktığımızda sanatın, sanatçının yok sayıldığı, emeğin görmezden gelindiği, kültür, sanat ve turizm adına hiçbir vizyonun olmadığını görmekteyiz. Yirmi bir yıllık AKP iktidarı dönemine bir bakıyoruz, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerinin yerle bir olduğunu, kültür ve sanat adına ne kadar kazanım varsa tek tek elden çıkarıldığına şahit oluyoruz. Kısacası, kültürde, sanatta bir çölleşme yaşıyoruz. İnsanların sanata en çok ihtiyacının olduğunu dönemlerde türlü bahanelerle önce sanatı ve sonra da sanatçıyı susturma yoluna gittiniz. Festivalleri yasakladınız, sanatçıların konserlerini iptal etmesini sağladınız, onları koruyan AKP'li belediye başkanlarını istifa ettirdiniz, sanatçıları hapse attınız. Bilançonuz ağır yani Sayın Bakan. Bir tarafta devasa bütçelerle filmler çekiliyor, kimse izlemiyor, devasa bütçelerle faaliyetler yapılıyor ama karşılık bulmuyor; diğer taraftan her türlü yasak ve engellemeye rağmen bu ülkenin sanatçısı, aydını, tiyatrocusu, müzisyeni, oyuncusu kendi çabalarıyla ayakta durmaya çalışıyor. Sayın Bakan, size düşen görev bu ülke adına üretim yapan her sanatçının hakkına ve hukuka sahip çıkmaktır. Yasalarımızda sanatın ve sanatçının özgürce üretmesinin önündeki engeller kaldırılmalıdır, sosyal ve ekonomik hakları güvence altına alınmalıdır” dedi.

“PANDEMİ DÖNEMİNDE SANATÇILAR MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAHİP ÇIKTI”

Pandemi sürecinde ve sonrasında AKP hükümetinin yasakları nedeniyle birçok oyuncu ve müzisyenin ekonomik zorluklar içinde intiha sürüklendiğini belirten Gülcan Kış, “Bu arada bizler neler yaptık? Ben Mersin Milletvekiliyim, Mersin Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere pandemi döneminde ekonomik açıdan zor durumda kalan sanatçılarımıza destek olduk. Büyükşehir Belediyemiz bu süreçte düzenlediği konserlerle "müzik hiç susmasın" diye yerel müzisyenlerin dinleyiciyle buluşmasını sağladı, onların hem maddi hem de manevi olarak ayakta kalmasına imkân sundu. Pandemi döneminde yapmış olduğu bu destekleri hâlâ devam ettirmektedir” dedi.