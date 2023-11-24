Erdem: Her 24 Kasım'da öğretmenlere bir maaş ikramiye verilsin

Geçtiğimiz hafta Millî Eğitim Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki konuşmasında Bakan Yusuf Tekin'e her 24 Kasım’da öğretmenlere önlük hediye etmek yerine bir maaş ikramiye verilmesi için düzenleme yapılmasını tavsiye eden Mustafa Erdem, Meclise sunduğu kanun teklifine ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin geleceğinin inşasında öğretmenlerimize yüklenen sorumluluk oldukça büyüktür. Ancak bu büyük sorumluluğu yüklenen öğretmenlerimiz yalnızlaştırılmış, son dönemlerde meslekleri hakkında yapılan düzenlemeler ve dikkate alınmayan talepleri nedeniyle ekonomik olarak en çok sorun yaşayan meslek gruplarına dahil olmuşlardır.”

Gelecek kuşaklara şekil veren öğretmenlerimize hak ettiği değerin verilmesi gerektiğini söyleyen CHP Milletvekili Mustafa Erdem, “Öğretmenlerimizin en büyük sorunlarından birisi de ekonomik sıkıntılar içinde olmalarıdır. Ekonomik krizin etkisini en çok hisseden kesimlerden biri olan öğretmenler, yıldan yıla yoksullaşmaktadır. Bu kanun teklifi ile, öğretmenler günü hediyesi olarak, öğretmenlere bir nefes almaları için ikramiye verilmesi amaçlanmaktadır.” açıklamasında bulunan Mustafa Erdem sözlerine şunları ekledi:

“Yüreğinde ülke sevgisiyle fedakârca eğitim hizmetini yürüten öğretmenler; Bıkmadan, yorulmadan, usanmadan; fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştiriyor. Öğretmenlerin ve öğretmenliğin muhatap olduğu sorun ve sıkıntıların çözüme kavuşturulduğu nice 24 Kasım’lar diliyor, Başöğretmen Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.”