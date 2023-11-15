Ekmen: Devlet narenciye alımı yapmalı

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında söz alarak, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya limon başta olmak üzere narenciyedeki krizi ve çözüm yollarını iletti.

TÜİK’in verdiği rakamlara göre narenciyede %75’lik bir rekolte artış oranı olduğunu ifade eden Ekmen, iki yıl önce limon ihracatı yasaklandığı için piyasada çok ciddi pazar kayıpları yaşandığını ve ihracatta uluslararası rekabetin güç hale geldiğini belirtti. Rekolte artışı göz önüne alındığında, tıpkı limonda olduğu gibi narenciyenin tümünde de mahsulün bahçede kalma tehlikesi yaşanabileceğine dikkat çeken Ekmen, narenciye ihracatında ton başına en az 1500 TL Destekleme Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) desteği verilmesi gerektiğini vurguladı.

İç piyasada da devletin TMO, Çaykur, Türkşeker, TİGEM gibi kurumlar aracılığıyla çiftçiden satın alım yaptığını ifade eden Ekmen, tıpkı bu kurumlar gibi narenciye için de bir devlet kurumunun yetkilendirilip narenciye alımı yapılması gerektiğini söyledi. Bunun hem mahsulün bahçede kalmasını hem de depolama imkanlarını rahatlatacağını belirten Ekmen, bakanlığın harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.